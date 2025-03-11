阿金一聽媽喊「Siri」秒變嚴肅　笑容消失：我有做錯什麼嗎？

實習記者陳安榆／採訪報導

我有做錯什麼嗎？臺中市有一隻1歲的黃金獵犬「Siri」，超級喜歡撒嬌。這天牠正開心的看著主人，沒想到突然聽到媽媽叫自己的名字，嚇得牠瞬間收起笑容，就像是心虛一樣，感覺自己做了什麼壞事，但又想不明白。不管牠聽到誰的名字都會這樣，秒變嚴肅的牠讓家人都覺得好笑，彷彿上課突然被點名的學生一樣。

▲Siri脾氣超好，是家中的開心果。（圖／網友@hey_siri_golden_retriever提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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Siri最喜歡吃肉肉和游泳玩水，不過不喜歡洗澡和吹毛，只要一到寵物美容就會笑不出來，表情有夠厭世。雖然牠想到可以和美容師姐姐們一起玩就會很開心，但是當真正開始造型的時候就會變超級無奈，超級反差萌。每當聽到有人呼喚自己，也同樣會露出一張撲克臉，只是應該是聰明的Siri想要仔細聆聽指令，才會露出專注的模樣。

▲洗澡完要吹毛的Siri，表演「笑容消失術」。（圖／網友@hey_siri_golden_retriever提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads上發佈後，貼文的觀看次數已經高達4.8萬次，網友紛紛在底下風趣回覆「狗：叫我準沒好事⋯⋯」、「不是變嚴肅是認真在聽指令，很在意你的行為」、「就跟小時候讀書，上課聊天突然被老師點名會閉嘴一樣」、「表情切換好快！」、「感覺很認真聽，超可愛的」、「注意！！！」，不少飼主產生共鳴。