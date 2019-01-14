老金乖坐樓梯口「等客人」　見她秒露瞇瞇眼+療癒燦笑

▲阿金看到有客人來家裡，立刻露出笑容。（圖／翻攝自Instagram用戶「willow_thegoldenpup」）

寵物小組／綜合報導

動物都是相當有靈性的，牠們只是說不出口，但其實都記得很清楚。國外有位飼主這天要去朋友家看狗狗，沒想到才剛打開門，就看到黃金獵犬庫拉（Kula）早已坐在樓梯口迎接，而且牠的臉上還掛著療癒的笑容，可愛的模樣融化了30多萬名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「willow_thegoldenpup」12日分享一段影片並註解，「我的好朋友庫拉用她驚豔的笑容來迎接。」畫面中，阿金一看到主人的朋友來到家裡，早已乖乖地坐在樓梯口準備要來迎接；只見牠雙眼瞇成一條線，臉上露出淺淺的微笑，開心的模樣就像是在說，「等好久了呢～」

在 Instagram 查看這則貼文 Willow（@willow_thegoldenpup）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 27 日 上午 6:40 張貼

▲2位飼主經常帶著自家的愛犬到對方家做客。

這段可愛又療癒的影片2天前被IG寵物粉專@goldenretrievers轉貼後，目前已累積將近40萬次的觀看次數，上千名網友看完都在底下留言，「太可愛了！那個臉！！」、「喜歡這個笑容」、「一早看了心情都好了」、「阿金感覺記得對方」、「感覺像多年不見的情侶XDD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Willow（@willow_thegoldenpup）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 11 日 下午 12:56 張貼

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