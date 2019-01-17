賓士貓綜藝摔土坡「溜滑梯」　問號臉萌定格5秒：誰推我粗乃

▲賓士貓「蔡黑白」綜藝摔，溜滑梯一樣跌倒。（影／網友Julie Tsai提供）

實習記者吳美依／採訪報導

「還不快過來扶朕啊？」澎湖有隻可愛的小浪浪「蔡黑白」，看見最喜歡的奴才Julie Tsai興奮得不顧形象，心花怒放原地撒嬌，但是卻忘記自己站在「懸崖邊」，用頭用力磨蹭土地，下一秒竟失足滑下斜坡，跌倒後還維持著摔跤姿勢發呆，好一陣子才回過神。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲黑白一個磨蹭就滑～下去了。（圖／網友Julie Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲黑白：嗯？誰推我？

Julie Tsai向《ETtoday寵物雲》表示，由於家中有個舒適的庭院，成為餵養附近浪浪的最佳地點，影片拍攝當時她正要出門，轉身向大家說再見時就看到「綜藝摔」，「黑白是一隻非常親人的貓咪，尤其對我更是非常信任，每次見面都要倒地討摸摸，我大概已經看過上百次了吧！」

▲「媽媽貓」（左圖）是Julie Tsai第一隻餵養的浪貓。

▲浪浪們：人咧？餓了啦！

Julie Tsai回憶，2017年11月左右，第1隻餵養的浪浪把2隻小貓帶來庭院，從此結緣，「黑白的脾氣超好，會把自己的乾乾讓給其他小孩子，所以大家都很喜歡這個大哥哥。牠也非常貼心，只要我一出現，絕對衝第一奔來迎接，還會送我出門呢！」

▲Julie Tsai形容黑白會照顧小貓，脾氣很好。

▲黑白和另外一隻小黑同時來到庭院，感情很好。

▲黑白非常親人愛撒嬌，還會幫忙關門。

Julie Tsai說，這孩子個性隨和、愛塞奶，平常喜歡窩在人類腿上休息，撒嬌時就變身黏人精「跟前跟後」，還會一邊磨蹭，一邊「頭擊」關上半掩的門，「只要我一聲『黑白』，牠一定會喵喵喵地回答，有一次在外蹓躂被我問『還不回家吃飯飯嗎？』立刻乖乖鑽進巷子跑回去。」貓貓貼心的舉動，讓她心心念念，近期也正計畫著收編。

▲黑白在庭院附近到處玩耍睡覺。

▲站起來惹！

Julie Tsai感動地表示，澎湖很多地方都對浪浪友善，家中只是剛好有個庭院，能夠提供動物們一個更安全、溫暖的地方玩樂、休息，「看似是我給浪浪遮風避雨，但是牠們讓我每天都很開心，給予我的更多！」

▲Julie Tsai家中已有一隻15歲的凍齡貓貓「蔡摸咪」，希望未來2毛孩能和平相處。

這則呆萌貓貓「綜藝摔」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後吸引近7000人按讚，紛紛留言，「賓士的天然呆總是不會讓人失望。」、「趕快起來裝沒事！」、「牠想玩溜滑梯吧？」、「我表演搞笑完了，賞個罐罐吧！」、「酒醉了啦～」、「表情有種『怎麼回事』的感覺XD」、「默默看了20次。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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