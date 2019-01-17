收編柴出門超愛亂撿東西　「害自己腫成米辜」垂眼皺眉好哀桑

▲萌萌因為亂咬東西引起過敏，整個腫成「米辜」（麵龜）。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

母湯亂咬啦！網友吳小姐店裡收編了一隻名叫「萌萌」的柴犬，沒想到牠有著愛亂撿東西的壞習慣，有天不知道咬了什麼，竟然引發過敏，整個臉都腫了起來，可憐兮兮的模樣讓人又氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

吳小姐在臉書社團「爆怨公社」寫道，萌萌是老闆收編回來的，平時最喜歡出門，但只要出門就會撿「有的沒的」回來，「從吃的到用的...從垃圾到回收唸的出來的東西幾乎都已經撿過了，就是沒有撿過錢.......。」結果有天出門竟咬到了會引起過敏的東西，「臉直接腫的跟米辜（麵龜）一樣！！！」

照片中，萌萌原本有稜有角的帥臉腫了一大圈，似乎連睜開眼睛都有點不容易，下垂的眉毛配上哀傷眼神，讓人心疼又忍不住想笑。吳小姐說，已經帶萌萌就醫打針消腫，也請老闆幫忙買嘴套，「把牠鍊住，是因為牠之前都會趁我們開門趁機偷溜出去，跑給我們追！然後迷路回不了家，再造成別人的困擾...這次又要買嘴套，完全重量級囚犯！」

「爆料公社」臉書粉絲專頁轉載這篇貼文，網友們看了紛紛留言笑說，「怎麼覺得腫腫的比較可愛呀」、「快給牠打『還我漂漂拳』」、「我以為是養胖...哈哈哈！」；也有人建議，「小心吃到別人放的老鼠藥就GG惹，愛亂咬的話出去還是戴嘴套比較保險。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

值得注意的是，新北市有隻名叫「魯魯丸」的柴柴平時喜歡在雜草堆裡跑跳玩耍，有次散步回家突然「腫成豬頭」。就診後，獸醫師指出，狗狗很可能是因為在草堆中亂咬亂吃，或是碰觸到某種東西導致蕁麻疹，只要慢慢消下來就沒事了，但如果一直持續腫脹可能會導致呼吸困難，飼主須持續觀察毛孩的復原情況，之後也必須進行過敏檢查來進一步分析毛孩的過敏原為何。

此外，還有一隻同樣住在新北市的臘腸狗，因為不小心吃了長輩餵食的「大閘蟹」引發過敏，臉頰兩側開始發腫，圓滾滾的大眼佈滿紅色血絲，肚子處也是一片紅通，嚇得媽媽立刻從外面趕回家帶牠去看醫生。幸運的是，汪汪當時只有紅腫的狀況，並沒有出現上吐下瀉、呼吸困難的症狀，同時飼主也呼籲「真的要奉勸大家，不要讓寵物亂吃人吃的食物！」除了要注意餵食的東西以外，也要將家中的食物收好，避免毛小孩們偷吃。



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