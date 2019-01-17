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開門驚見「貓咪炸彈」襲擊！化妝品地上滾、全身鏡陣亡　牠賣萌裝乖

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▲「橘貓炸彈」把房間弄超亂。（圖／網友Â-Mëi Wü授權提供）

▲「橘貓炸彈」把房間弄超亂。（圖／網友Â-Mëi Wü授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

上整天班回家後，看見房間被「貓咪炸彈」炸過，總是讓人欲哭無淚！台北市網友Â-Mëi Wü在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一張照片，只見房間內像是遭小偷一樣，被弄得亂七八糟，而兇手「香吉士」則在一旁賣萌裝乖，令人哭笑不得！

▲「橘貓炸彈」把房間弄超亂。（圖／網友Â-Mëi Wü授權提供）

▲香吉士只有想睡時才會展現乖巧的一面。

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飼主受訪時表示，當天拖著疲憊的身體下班，回到家打開房門的那一剎那差點昏倒！從照片中可以看到，化妝台上東西全灑一地，原本直立的全身鏡則是趴倒在地，所幸沒有裂痕，這個慘況讓奴才收拾了1個小時左右才整理完畢。同時飼主也提到，這是香吉士破壞最嚴重的一次，平時會咬壞人的髮圈、吃耳塞，還時常在晚上瘋狂地爆衝，是隻體力超好的喵。

▲「橘貓炸彈」把房間弄超亂。（圖／網友Â-Mëi Wü授權提供）

▲飼主家中有4隻貓咪，其中香吉士是最調皮的一個。

▲「橘貓炸彈」把房間弄超亂。（圖／網友Â-Mëi Wü授權提供）

▲香吉士和小辣感情最好，會抱在一起睡覺舔毛。

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照片上傳後，立刻引來不少網友留言關心這件「貓咪炸彈」案，「是遭小偷嗎...」、「可以準備紅燒的材料了」、「是幻覺，門先關起來再打開就好了！」、「喵：他們自己倒光的～我甚麼都不知道」、「走錯間走錯間」、「拆遷隊的貓」、「戰鬥力不輸狗」、「假的，眼睛業障重...」、「發現上班比較清爽～」。

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關鍵字： 貓咪化妝品全身鏡搗亂暴衝搗蛋調皮

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