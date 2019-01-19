柴犬「致命的誘惑」！　絲襪包出蜜桃肥臀...網暴動：我可以

▲柴犬穿上絲襪，屁屁超級誘惑。（圖／翻攝自Instagram@shizuka_ayame）

寵物小組／綜合報導

這會引人犯罪啦！日本柴犬「靜香(shizuka)」這天被飼主惡搞，只見牠被套上一件膚色絲襪，臀部緊緊被包成蜜桃型，但是絲襪似乎有點過於緊繃，導致柴的肚子被迫擠出游泳圈，不過這誘人的畫面依然讓上千名網友暴動，「這個屁屁我可以！」

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▲絲襪太緊不小心暴露出肚子上的游泳圈。（圖／翻攝自Instagram@shizuka_ayame）

飼主經常在Instagram帳號「@shizuka_ayame」分享家中柴柴的日常，這天飼主幫靜香穿上了不一樣的裝扮，只見汪汪下半身套上一件膚色絲襪，大大的屁股被包住變成「蜜桃臀」，不過這件絲襪似乎無法撐住靜香龐大的身軀，不小心讓汪汪肚子的游泳圈出來見客，雖然絲襪讓靜香無法顯瘦，但依舊魅惑不少粉絲的心。

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在 Instagram 查看這則貼文 柴犬しずかとあやめ（@shizuka_ayame）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 6 日 上午 1:36 張貼

靜香被飼主稱為「社長」，而家中還有一隻秘書柴犬「彩女(ayame)」，姐妹倆相差3歲但感情非常好！主人除了經常曬出「柴犬屁屁照」以外，也經常幫牠們換上不一樣的裝扮，有時戴上墨鏡裝酷，有的時候則會戴上花圈賣萌，2汪聯手瘋狂圈粉，總共吸引了2萬多人關注，十分地厲害。



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