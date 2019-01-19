ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

張嘴吸佩佩豬睡著　黑法鬥醒來驚見鏡頭「秒露尷尬臉裝沒事」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲黑法鬥含娃娃吸到睡著。（圖／翻攝自抖音用戶「shuoshuo0507」）

▲黑法鬥含娃娃吸到睡著。（圖／翻攝自抖音用戶「shuoshuo0507」，下同）

寵物小組／綜合報導

奴才不要一直偷拍人家啦！抖音用戶「shuoshuo0507」日前分享了這則超萌影片，家中的黑色法鬥睡得香甜，仔細一看，驚見佩佩豬絨毛娃娃整張臉都快被汪星人吃掉了，下秒汪汪卻突然醒來，發現主人竟拿著攝影機對著自己狂拍，牠秒露尷尬臉還裝沒事，網友看了全笑翻，直呼太可愛了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

臉書粉專「我們的寵物行星」轉發這則影片並逗趣註解，「啊！被發現了好尷尬......算了，繼續...」，萌萌的黑法鬥沉醉在牠和佩佩豬的粉紅泡泡中，緊緊含著娃娃連睡覺也不肯放開，就在牠細細品嘗時，不經意地張開眼睛，卻發現鏡頭直直對著自己，牠先是露出驚訝不已的尷尬臉，但下一秒馬上裝沒事繼續玩，其實內心根本想找個地洞鑽進去吧！

影片轉分享至臉書後，許多網友看了紛紛笑壞表示，「好可愛哦！」、「真的好萌喔」、「好像小寶寶吸奶嘴」、「怎麼這麼可愛哈哈」、「很high喔」、「我家的狗狗都不喜歡娃娃」、「被發現了怎麼辦」、「一臉尷尬」、「真的尷尬......牙齒癢嗎」、「求佩佩豬的心理陰影面積」、「傻眼佩佩豬」、「太可愛了啦」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▼更多精采影音

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 黑法鬥娃娃尷尬睡覺嘴巴佩佩豬

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

貪吃喵「櫻桃嘴」狂嗑玉米　魔性咀嚼聲網狂重播：超療..

有毒43cm蜈蚣當寵物「足肢狂動爬手臂胸口」　台飼..

好痛！大象母子悲躲4發「烈焰燃燒彈」　村民狠砸火炬..

小白喵「輕聲說晚安」萌慘！每晚到臥室陪伴　網崩潰：..

骷髏比特犬關籠渴餓一周　1個月後「幸福肥」滿臉笑容

影／柴柴突襲員工訓練！坐聽主管說教　奴才羞：我們來..

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻..

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」..

快訊／13歲人氣博美狗Boo睡夢中去世！飼主哭泣：..

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

姐爽喝雞湯炫耀！有親親才分肉　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話..

汪玩耍「誤墜結冰湖」不停悲鳴 就要滅頂之際...消..

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回矇眼神死：吸夠了沒

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

蹲點跟貓鬥智、協助麻醉結紮　親身體驗誘捕浪浪TNR..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴犬「致命的誘惑」！　絲襪包出蜜桃肥臀...網暴動..

張嘴吸佩佩豬睡著　黑法鬥醒來驚見鏡頭「秒露尷尬臉裝..

饅頭貓趴肩發出「老頭怪聲」！網聽完求翻譯：被附身了..

終於回國！「爸寶柴」熱情飛撲迎接　媽討抱慘遭無視

排水管鑽出濕淋淋「翹家鼠」！　傻眼貓咪好奇上前聞東..

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車　飼主第一次搭669..

北極熊「10年挑戰」　網看對比淚崩：為了地球…請讓..

雙手捧著臭臉貓！7年後...抱「一團空氣」：願你乖..

汐止穿山甲掛貨車上求救！　登山客路邊撿到平安野放

瞎眼浪喵滿是寄生蟲　治療後睜開眼「寶石般閃亮異瞳」..

F-22 vs. F-35誰才是「天下第一戰機」　..

國民黨南市感恩茶會　吳敦義：再團結一次挺謝龍介進立..

離婚沒有對錯！「情緒凌遲」比窮更恐怖...專家千字..

YAMAHA CUP／受學童盃淘汰影響　新市要多比..

偷油民眾搶著裝…汽油輸送管破裂突爆炸　至少66死、..

逼逼犯規！女神卡卡秀錶竟露「火辣半球」　到底該看哪..

世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

鴻海旗下富連網AI音箱「小度」　新春返鄉塞車好夥伴

雷／她刺玄彬心臟！《阿爾》遊戲又bug⋯劇迷虐喊：..

劉亦菲躺床「曖昧視角」自拍　睡衣照曝光…網友暴動了..

寵物動物熱門新聞

人氣博美狗Boo睡夢中安詳離世

夫說鏡頭怪怪的！她開機見小驚喜..

貪玩雞被抓回家一路頻頻回頭：想..

一句「你在這等著」　忠犬原地等..

google看到熟悉身影守護家..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

主過世黑貓被丟街上　躲車下卻愛..

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

紙門破了！　柴犬大頭鑽出賣萌

膽小浪→塞奶貓　泛淚抱大腿踏踏

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯

讀者迴響

熱門新聞

人氣博美狗Boo睡夢中安詳離世

夫說鏡頭怪怪的！她開機見小驚喜..

貪玩雞被抓回家一路頻頻回頭：想..

一句「你在這等著」　忠犬原地等..

google看到熟悉身影守護家..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

主過世黑貓被丟街上　躲車下卻愛..

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

紙門破了！　柴犬大頭鑽出賣萌

膽小浪→塞奶貓　泛淚抱大腿踏踏

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯

貓一關暖氣就碎念　媽：什麼態度

最新影片

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉吃飯

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

姐爽喝雞湯炫耀！有親親才分肉　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話」：尬～

汪玩耍「誤墜結冰湖」不停悲鳴 就要滅頂之際...消防員帥氣撲救

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面