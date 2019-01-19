張嘴吸佩佩豬睡著　黑法鬥醒來驚見鏡頭「秒露尷尬臉裝沒事」

▲黑法鬥含娃娃吸到睡著。（圖／翻攝自抖音用戶「shuoshuo0507」，下同）

寵物小組／綜合報導

奴才不要一直偷拍人家啦！抖音用戶「shuoshuo0507」日前分享了這則超萌影片，家中的黑色法鬥睡得香甜，仔細一看，驚見佩佩豬絨毛娃娃整張臉都快被汪星人吃掉了，下秒汪汪卻突然醒來，發現主人竟拿著攝影機對著自己狂拍，牠秒露尷尬臉還裝沒事，網友看了全笑翻，直呼太可愛了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

臉書粉專「我們的寵物行星」轉發這則影片並逗趣註解，「啊！被發現了好尷尬......算了，繼續...」，萌萌的黑法鬥沉醉在牠和佩佩豬的粉紅泡泡中，緊緊含著娃娃連睡覺也不肯放開，就在牠細細品嘗時，不經意地張開眼睛，卻發現鏡頭直直對著自己，牠先是露出驚訝不已的尷尬臉，但下一秒馬上裝沒事繼續玩，其實內心根本想找個地洞鑽進去吧！

影片轉分享至臉書後，許多網友看了紛紛笑壞表示，「好可愛哦！」、「真的好萌喔」、「好像小寶寶吸奶嘴」、「怎麼這麼可愛哈哈」、「很high喔」、「我家的狗狗都不喜歡娃娃」、「被發現了怎麼辦」、「一臉尷尬」、「真的尷尬......牙齒癢嗎」、「求佩佩豬的心理陰影面積」、「傻眼佩佩豬」、「太可愛了啦」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音