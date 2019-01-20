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3貪吃阿金把媽話當耳邊風　聽「關鍵字」神同步起身探頭：我！

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▲阿金聽到關鍵字秒探頭看媽咪。（圖／翻攝自Instagram@mississippi_golden_gurls）

▲阿金聽到關鍵字秒探頭看媽咪。（圖／翻攝自Instagram@mississippi_golden_gurls）

寵物小組／綜合報導

阿金字典永遠沒有吃飽兩個字！國外黃金獵犬RowanOak、Remi、Idgie Ruth這天在後座鬱鬱寡歡，任憑媽咪怎麼說話都不願露臉，沒想到牠們一聽到關鍵字「誰餓了？」竟同時起身看向馬麻。飼主將這段畫面上傳到IG用戶「@mississippi_golden_gurls」，汪汪們神同步的動作笑翻不少網友。

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從影片中可以看到，阿金們似乎知道這趟出門是要去拜訪獸醫，因此鬱悶地待在後座，一點快樂出門的心情都沒有！媽咪見狀後不斷和汪汪們對話，但是阿金把馬麻的話當成耳邊風，任何反應也不給，直到牠們聽見關鍵字「誰餓了？」，這時3隻狗狗才一起站起來探頭，神同步的動作透露出汪們都是貪吃鬼！

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▲阿金聽到關鍵字秒探頭看媽咪。（圖／翻攝自Instagram@mississippi_golden_gurls）

▲阿金聖誕節時會換裝共同慶祝。（圖／翻攝自Instagram@mississippi_golden_gurls）

飼主經常在IG帳號「@mississippi_golden_gurls」分享汪汪們的日常，媽咪曾經對RowanOak、Idgie Ruth做了小活動，在門後擺上兩排盤子，上面擺著些許食物，接著呼喚狗狗名字，測試汪汪們會筆直朝著馬麻方向前進，或是被旁邊的食物誘惑呢？事實證明，阿金只愛吃的，只見2隻汪汪都是先吃盤子裡東西，完全無視媽咪的呼喊。

▲阿金聽到關鍵字秒探頭看媽咪。（圖／翻攝自Instagram@mississippi_golden_gurls）

▲阿金無視媽咪一直吃盤子的食物。（圖／翻攝自Instagram@mississippi_golden_gurls）

▼影片取自IG@mississippi_golden_gurls

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關鍵字： 狗狗黃金獵犬阿金關鍵字貪吃獸醫

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