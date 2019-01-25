食補幫牠對抗病魔　罹癌犬貓所需的4大類「營養支持」

文／PetTalk

寵物「三大癌症照護」之一便是營養支持（nutritional support），罹癌的毛孩因受腫瘤所苦，腫瘤細胞本身因分裂／生長快速的特性，會和毛孩本身共用、甚至奪取所攝取的養分，進而造成毛孩的消瘦與虛弱；在治療期間造成的副作用如疼痛、化療造成的胃腸道症狀、發燒等，也容易引發毛孩厭食而導致營養攝取不足。

中醫有一句話說：「藥補不如食補」，意思即「有時吃對食物比吃藥來的有效」，利用食物的營養來預防或改善疾病，尤其是當毛孩患有重大疾病時，更需要針對病症選擇合適的營養需求，透過食補來增強抵抗力，讓毛寶貝擁有足夠的體力與精神來對抗病魔！

●罹癌犬貓所需的營養成分

身體長有腫瘤的犬貓，通常都有「癌症惡病體質（cancer cachexia）」的現象，意思是體內代謝產生異常改變，有時候甚至在體重明顯下降之前就發生，因此 營養支持 就變成非常重要的課題。

一、降低食物中的碳水化合物含量＜25%

改變碳水化合物的含量對罹癌犬貓來說影響是最大的，原因是腫瘤細胞主要的養分來源是葡萄糖，它會將葡萄糖大量利用後產生乳糖，而身體為了取得平衡，會消耗更多能量將乳糖轉回葡萄糖，一來一往之下腫瘤細胞不但會吸收到大部分的葡萄糖，身體又用更多能量去轉換乳糖，毛孩的體重當然就會明顯下降。



貓咪因為是絕對肉食動物 ，所需的主要營養來源是蛋白質，在碳水化合物的影響方面會比狗狗少一點。

二、提高食物中的蛋白質含量到30-35%之間

腫瘤細胞會抑制骨骼內蛋白質合成及改變體內的氮平衡，並利用體內蛋白質做為養分，造成犬貓身體的肌肉減少和營養不足。

蛋白質分解成小分子即為「胺基酸」，動物的身體會吸收這些胺基酸產生能量，但腫瘤細胞會改變體內蛋白質的代謝功能，將這些胺基酸轉換成葡萄糖，此舉不但會消耗能量去做轉換，也會造成體內胺基酸不足。

例如：缺乏穀胺酸會影響腸胃道復原，尤其是接受化療的犬貓常常有腸胃道方面的副作用；缺乏精胺酸會影響免疫系統；缺乏胱胺酸則可能會有貧血現象；而貓咪會另外需要牛磺酸做為牠們的必需胺基酸。

三、提高食物中的脂肪含量到25-40%之間

相較於碳水化合物及蛋白質，脂肪較不易被腫瘤細胞所利用，而且可提供動物較高的熱量來源。



但此處的脂肪指的是 不飽和脂肪酸 ，如DHA、EPA、omega-3脂肪酸等，這些不飽和脂肪酸是免疫細胞及細胞激素的前驅物，有助於調整免疫系統，更有研究顯示 補充DHA、EPA可以幫助某些化療藥物發揮作用，進而延長腫瘤復發的可能 ，因不飽和脂肪酸是抗氧化物，可以中和化療藥物產生的氧化反應。不飽和脂肪酸可以從動物肝臟及深海魚油來補充。

四、其他營養成分

例如：適度的添加纖維素，維持腸胃道健康，避免犬貓因忽然轉變為高油脂、高蛋白的飲食而造成腸胃道不適症狀。

●罹癌犬貓需要其他營養補充嗎？

罹患腫瘤的狗狗貓咪常常會 經歷食慾不振 的時期，這時候已經不是「該吃什麼」的問題，而是可以用什麼方式「促進食慾」：

1、若是給毛孩吃鮮食的毛爸媽，可以試著將食物稍微加熱以增加香氣

2、若是毛孩因為不舒服而導致一、兩天沒有進食進水，可能會有脫水現象，建議盡快將毛孩帶往動物醫院打點滴補充身體營養。

3、若毛孩已有噁心嘔吐現象，可以詢問您信任的獸醫師是否需要投予藥物。

4、若毛孩已經無法自行由嘴巴進食時，可以考慮裝鼻胃管、食道餵管、胃管等方式進食。

以上飲食建議 僅供參考 ，因每隻毛孩實際的身體狀況與病症皆有些許差異（例如同時有其他疾病纏身），就會需要不同的營養需求考量，請在給食物前先與您信任的獸醫師深入討論及評估罹癌毛孩的飲食內容，並定時讓獸醫師了解毛孩的進食狀況，才有機會得到「食補」理想的效果！

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本篇知識文由 全國動物醫院｜許展誠醫師 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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