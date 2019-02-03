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年夜飯齊團聚　寵物雲「年貨大街」加菜吃飽過好年…給牠簡單的幸福

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▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝） 

寵物小組／採訪報導

除夕夜圍爐慶團圓，不少家庭都會準備豐盛的年菜，當然也不能少了毛小孩那一份，身為家中一員的狗狗貓貓們，在除夕這天也要吃飽飽，和家人一起過個好年。為此東森寵物雲商店新莊店特地將寵物食品、零食等擺設成年貨大街造型，不但種類豐富、全面特價，還有健康食品等，讓寶貝們吃得健康又開心。

 ▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲活力零食讓毛孩吃得健康開心。（圖／記者王語薇攝）  

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新莊店寵物年貨大街不但造型吸睛，更是擺了許多貓狗都愛的食品。不少狗狗都喜歡偷吃雞骨頭，讓飼主擔心碎骨頭會讓毛孩生病，為了貪吃的汪汪們，年貨大街首推「法式嫩雞腿」，製作過程「先蒸後烤」，讓雞骨頭熟化可以直接享用，連喵星人都能吃，是過年加菜第一首選。此外，辦理狗狗年貨當然少不了罐頭，大街不但擺有鮮肉餐杯，還有將營養品混入肉鬆的產品，讓狗狗提倡食慾，同時還能獲得營養！

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲▼毛孩專屬年貨。（圖／記者王語薇攝）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

年貨大街有狗狗的明星商品以外，也有喵星人最愛的罐罐！一整區的特價罐頭，讓貓奴們可以趁年夜飯時好好巴結喵皇，東森寵物雲新莊店同時也推出貓咪食品的「超值福袋」，裡頭有肉泥、罐頭和一個小抱枕，讓聖上們年夜飯吃飽過個好年。

▲寵物年貨大街，讓毛孩年夜飯加菜。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供，下同）

▲貓咪特價罐罐。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲貓咪超值福袋。（圖／記者王語薇攝）

除了貓貓狗狗的食品以外，新莊店年貨大街還有小老鼠與兔子專區，不但飼料特價更有牧草福袋，讓這一年陪伴著家人的小寶貝們也有豐盛的年夜飯。年貨大街專區不但讓毛孩吃飽飽，還擺出許多玩具，吃飽再玩新玩具，跟毛孩幸福團圓迎接新的一年。

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲年貨大街玩具特價中。（圖／記者王語薇攝）

▲寵物年貨大街，讓毛孩年夜飯加菜。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供，下同）

▲鼠兔年貨專區。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

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東森寵物雲年貨大街

年貨大街地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）

年貨大街時間：即日起至2月28日

營業時間：上午11：00至晚上22：00

電話:02-2996-0026

▲ETtoday東森寵物雲商店。（圖／ETtoday）

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關鍵字： 寵物年貨大街罐罐福袋東森寵物雲商店過年春節年夜飯寵物年菜團圓飯

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