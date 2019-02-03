年夜飯齊團聚　寵物雲「年貨大街」加菜吃飽過好年…給牠簡單的幸福

▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

寵物小組／採訪報導

除夕夜圍爐慶團圓，不少家庭都會準備豐盛的年菜，當然也不能少了毛小孩那一份，身為家中一員的狗狗貓貓們，在除夕這天也要吃飽飽，和家人一起過個好年。為此東森寵物雲商店新莊店特地將寵物食品、零食等擺設成年貨大街造型，不但種類豐富、全面特價，還有健康食品等，讓寶貝們吃得健康又開心。

▲活力零食讓毛孩吃得健康開心。（圖／記者王語薇攝）

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新莊店寵物年貨大街不但造型吸睛，更是擺了許多貓狗都愛的食品。不少狗狗都喜歡偷吃雞骨頭，讓飼主擔心碎骨頭會讓毛孩生病，為了貪吃的汪汪們，年貨大街首推「法式嫩雞腿」，製作過程「先蒸後烤」，讓雞骨頭熟化可以直接享用，連喵星人都能吃，是過年加菜第一首選。此外，辦理狗狗年貨當然少不了罐頭，大街不但擺有鮮肉餐杯，還有將營養品混入肉鬆的產品，讓狗狗提倡食慾，同時還能獲得營養！

▲▼毛孩專屬年貨。（圖／記者王語薇攝）

年貨大街有狗狗的明星商品以外，也有喵星人最愛的罐罐！一整區的特價罐頭，讓貓奴們可以趁年夜飯時好好巴結喵皇，東森寵物雲新莊店同時也推出貓咪食品的「超值福袋」，裡頭有肉泥、罐頭和一個小抱枕，讓聖上們年夜飯吃飽過個好年。

▲貓咪特價罐罐。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

▲貓咪超值福袋。（圖／記者王語薇攝）

除了貓貓狗狗的食品以外，新莊店年貨大街還有小老鼠與兔子專區，不但飼料特價更有牧草福袋，讓這一年陪伴著家人的小寶貝們也有豐盛的年夜飯。年貨大街專區不但讓毛孩吃飽飽，還擺出許多玩具，吃飽再玩新玩具，跟毛孩幸福團圓迎接新的一年。

▲年貨大街玩具特價中。（圖／記者王語薇攝）

▲鼠兔年貨專區。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

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東森寵物雲年貨大街

年貨大街地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）



年貨大街時間：即日起至2月28日



營業時間：上午11：00至晚上22：00



電話:02-2996-0026

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