黃金獵犬10秒20種「智慧眼神」　滑稽表情包5千人笑翻：好煩喔！

▲阿金的眼睛被蓋上智慧型手機，螢幕上的眼神相當逗趣。（圖／翻攝自抖音APP用戶「13760956」）



寵物小組／綜合報導

黃金獵犬一般都是給人溫馴、穩定的形象，實在很難想像牠們會做出滑稽的表情。網路上最近瘋傳一段抖音的影片，內容是有位主人這天在愛犬的眼睛上，放了智慧型手機，並且開啟一個APP，讓螢幕上出現一個人類的眉毛和雙眼，一連串打趣又好笑的「智慧眼神」笑翻上千名網友！

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李姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「好煩喔！（大笑符號）」透過畫面中可以看到，阿金乖乖的坐在地板上，嘴巴開開地等待著主人的指令；只見牠的眼睛已經被放上智慧型手機，並且螢幕上還有一個人的雙眼和雙眉，光是10秒就做出了20種動作，就彷彿真的是阿金在做出滑稽的表情呢～

▲阿金坐好在等指令，沒想到卻被主人陰了。（圖／翻攝自抖音APP用戶「13760956」）



這段逗趣又可愛的影片分享不到23小時，就累積將近5千多個按讚數，上百人看完都在底下打趣地留言笑說，「我看到傻眼了」、「哈哈哈好可愛」、「這樣的阿金，我也可以XDD」、「真的好煩，笑死我了阿～」、「壞掉了」、「阿金表示.....」、「10秒影片我看了快30分鐘」。

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