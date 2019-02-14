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農場出奇招！開課「草泥馬瑜伽」大爆滿　客讚：療癒感超頂級

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（圖／翻攝自Facebook／Rosebud Alpacas）

▲有草泥馬農場推出「草泥馬瑜伽」課程，一炮而紅。（圖／翻攝自Facebook／Rosebud Alpacas）

寵物小組／綜合報導

喜歡做瑜伽運動的人都會同意，這種運動能帶來非常特別的心靈充電，但如果再加上更療癒的「草泥馬」（羊駝）元素，會怎麼樣呢？英國德文郡南莫爾頓的農場「Rosebud Alpacas」就提供了這種升級版的瑜伽課程服務，大受歡迎！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

農場主人尼克和露西夫婦非常喜歡瑜伽，突發奇想在農場的草泥馬區開設瑜伽課，讓學員可以在草地上一邊做瑜伽動作，一邊看到可愛的草泥馬穿梭其中吃草嬉戲，露西說「我們希望這個地方成為能深度放鬆的好地方，我們的夢想是所有人都能在這裡感到賓至如歸。」

（圖／翻攝自Facebook／Rosebud Alpacas）

▲草泥馬們好奇觀看人類的神祕運動。

瑜伽課程搭配專業教練，還在課後提供農場特製餐，果然在推出之後大受歡迎，不只是在農場做瑜伽的人非常喜歡，力讚療癒感超頂級，就連草泥馬搭配瑜伽的畫面也一炮而紅，農場還順勢預告，未來將推出「陪草泥馬散步」、「和草泥馬野餐」的各種遊程，讓粉絲們相當期待。

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（圖／翻攝自Facebook／Rosebud Alpacas）

▲瑜伽畫面搭配草泥馬寶寶，網友稱讚：超療癒。

關鍵字： 英國草泥馬羊駝農場瑜伽

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