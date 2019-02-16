檳榔攤黑妞穿洋裝！搖尾跟客人收錢　媽驕傲：米克斯就是強

▲妞妞在檳榔攤打工賺肉肉！（圖／網友潘秀梅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「來～去咬錢錢給媽媽！」屏東萬丹一名飼主潘秀梅‎飼養的2歲米克斯「妞妞」超聰明！不僅陪媽媽上班外，還會幫忙客人咬錢錢給媽咪，如此貼心的行為全都錄，媽媽也驕傲地說「米克斯就是強」，小短片也在狗狗社團分享開來。

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影片中，穿著漂亮粉紅色洋裝的妞妞，收到媽咪的「拿錢錢」指令，咚咚咚跑去白色轎車車窗旁，咬了一百塊後，再開心地搖尾奔回來，將辛苦賺來的紙鈔交到阿母手中，成功獲得一塊小肉乾獎勵！

▲妞妞：來～這是今天收到的錢錢！

▲妞妞非常可愛～主人也為牠打造一個家。

媽媽說，妞妞平常就會做這些事！會跟客人收錢外，還會叼各種零食包，非常聰明！網友看完這則可愛片，紛紛在底下留言，「聰明又可愛」、「太厲害了...又乖...偶門家的喝水要看心情」、「買一百可以摸兩下嗎」、「妞妞，好聰明」、「好會教XD」、「妞妞好聰明喔～給牠一個讚」。同時也有網友貼心提醒，錢錢細菌多，應避免毛孩嘴巴接觸到，以免細菌孳生。

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▲請問買一百可以摸兩下嗎XD

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