迷你豬亂入婚禮…在馬麻白紗上狂蹭　硬搶鋒頭變主角

▲美麗的婚禮照片混入一隻迷你豬，畫面頓時變得很搞笑。（圖／翻攝自IG／pumbathemicropig）

寵物小組／綜合報導

一提到戶外婚禮，如果出現在你腦中的不外乎是白紗、鮮花、陽光、甜點等美好意象，那麼對戶外婚禮心存想像的你，看到這場婚禮的照片，或許會嚇到不行「等等！那是啥？那是一隻豬嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這隻1歲迷你豬名叫彭彭(Pumba)，和經典迪士尼動畫《獅子王》中的逗趣疣豬同名，搞笑程度可一點都不輸，牠的主人是一對交往多時的情侶，當他們決定要結婚時，女主人艾比(Abbie)認為「不能不邀請彭彭來參加，因為牠是我們家庭的重要一員。」於是便出現了這些逗趣畫面。

▲大合照還硬賴在馬麻的白紗上不肯走。



艾比表示，婚禮當天彭彭花了一整天的時間到處跑來跑去，和許多孩子們玩耍，也成了攝影師的鏡頭最愛追逐的可愛目標，等到婚禮結束，他們瀏覽照片時，才發現搞笑的彭彭亂入每一張照片，就連新娘和伴娘的合照也不放過，堅持要躺在馬麻的白紗上入鏡，成了所有賓客心中最難忘的畫面。

編按：世界上並沒有迷你豬，體型小的豬只是還沒長大，而所有小豬都會長成大豬，想飼養一定要三思。

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▲幾乎每張婚禮的照片都能看到彭彭的身影。

▲這對夫妻還養了兩隻大麥町，和彭彭是跨物種好朋友。