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聽到洗澡！豬隊友小春帶同伴衝下樓　媽無奈：越幫越忙...

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▲碰上豬隊友！小春「聽到洗澡」秒牽同伴逃離浴室，媽傻眼。（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小春：啊？什麼？要洗澡啊！趕快帶下樓！（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

喂～怎麼越幫越忙呀！桃園龍潭區一隻可愛的1歲大米克斯「小春」，熱心的牠喜歡幫中途媽媽牽狗鍊，牽著其它汪星人去散步、去玩耍，甚至牽對方去洗澡！這天媽媽命令小春帶阿妮來廁所洗澎澎，沒想到小春越幫越忙，直直帶牠衝下樓，完全就是「豬隊友」無誤！

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穿著龍貓裝的小春，原本一步一腳印，辛苦地把阿妮牽上來。可愛的牠，一度搞不清楚狀況，準備帶去三樓，這時聽到媽媽說「來～這裡！進來～」，忽然意識到「好像要洗澡」，當場裝瘋賣傻，立刻咬起狗鍊、帶著阿妮往下衝，害的媽媽在後面邊追邊叫「春春～不要帶下去啦！」。

▲碰上豬隊友！小春「聽到洗澡」秒牽同伴逃離浴室，媽傻眼。（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑狗小春喜歡遛人家。

「小春...你這是在幫倒忙吧！」媽媽無奈地笑說。同時也提到，阿妮以前在墳墓流浪，被人類傷害虐待，造成後腳無法走，因此懼怕人類和洗澡。不過這些創傷在愛媽的細心照顧下，逐漸消失，身體變得健康也勇敢，會自己上樓等洗澡。

至於聰明的小春，剛出生就被人丟在河邊，跟姐姐「小艾」一起相依為命，姐姐在去年被認養，如今只剩小春。愛媽陳文英心疼接回家照顧，並積極替牠找新家，「小春妹妹在等一個人、一個家。牠的個性很活潑，喜歡跟狗狗玩，還有和人撒嬌。」（領養前請三思，進步認養請私訊『陳文英』。）

▲碰上豬隊友！小春「聽到洗澡」秒牽同伴逃離浴室，媽傻眼。（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小春正在等好心人來認養喔！

▲碰上豬隊友！小春「聽到洗澡」秒牽同伴逃離浴室，媽傻眼。（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牠的個性可愛，喜歡坐機車兜風。

▲碰上豬隊友！小春「聽到洗澡」秒牽同伴逃離浴室，媽傻眼。（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲碰上豬隊友！小春「聽到洗澡」秒牽同伴逃離浴室，媽傻眼。（圖／網友陳文英提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小春的姐姐「小艾」已經認養，剩下小春一狗。

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關鍵字： 米克斯狗鍊洗澡牽繩

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虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

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