V臉→饅頭！殺氣臭臉浪天天「門口堵人」：朕來用膳了

▲大頭每天都來「臭臉討吃」，小V臉逐漸變成饅頭臉。（圖／網友Dora提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

網友Dora 9個月前開始在公司餵養浪浪「大頭」，這隻貓咪天天拜訪，還會直接坐在門口「堵人討罐」，好像來「收保護費」，原本瘦弱的身軀也圓了一大圈，唯一不變的，就是那充滿殺氣的霸道眼神。她將毛孩「幸福肥」的對比照貼文分享，開玩笑地說，「沒有比較，沒有傷害！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Dora用貓薄荷吸引大頭前來。

▲大頭總是一臉厭世。

▲大頭一天會來用餐2、3次。

Dora接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，她上班時發現有隻貓時常從門口經過，但有人靠近就會馬上逃走，「我買了幾盆貓薄荷吸引牠，果然奏效，就這樣開始餵養。」從此以後，大頭逐漸習慣「討食生活」，不但每天都會出現，也卸下心防、不再哈氣，一步步接受人類，「如果我手上拿著肉泥，就能偷偷輕摸牠的臉頰，但如果沒有食物，還會被打呢！」

▲大頭非常乖巧，總會默默地坐在角落等Dora有空。

▲大頭最愛吃肉泥，等不及時還會站起來吃。

▲那個手手！

Dora一開始沒有察覺到毛孩的改變，直到某天和朋友聊天時才發現，「我翻出以前的照片，才驚覺這孩子真的變好圓！」她笑著說，雖然浪浪永遠都一副「臭臉」，但其實乖巧又有耐心，「如果牠看到店裡有客人，就會默默地坐在角落等待，如果店裡很清閒，才會坐在門口用眼神傳送『飢餓光波』。」

▲大頭：沒肉肉還想呼攏朕？欠打！

Dora家中「毛口」眾多，加上大頭還不算親人，因此可能還需要一段時間「磨合」，「我想要和家人好好溝通，或是讓大頭當店貓，很希望等到時機成熟能夠親自收編，但也是要看大頭的意願。」

▲回顧一下9個月前身材纖細的大頭。

▲現在幸福肥的大頭，脖子默默消失啦～

這張兇狠浪浪「幸福肥」的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「眼線都下垂了～」、「身上紋路等比例撐開！」、「是同一隻嗎？」、「你欠牠很多」、「變成來討保護費的貓大叔了。」、「 妳騙人！這是阿嬤餵的吧？」、「你為什麼把人家脖子用不見XDD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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