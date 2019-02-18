影／阿柴甩頭瞬間「皮肉分離」　耳朵掉到另一邊...網嚇瘋

實習記者陳靜／採訪報導

趕快給我脫下你的柴皮！台南這隻超萌柴柴「小乖」擁有一項天生的獨門絕活，牠只要一甩起頭來，整個身體就會像是「皮肉分離」一樣，不僅臉頰肉在空中飛舞，耳朵甚至可以掉到另外一邊，超鬆的柴皮讓主人笑稱根本是假的，網友看了也差點嚇暈，直呼牠是「舞龍舞獅的創始汪」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲工讀生可以脫下柴皮了喔。（圖／臉書粉專「柴犬小乖」授權提供，下同）

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臉書粉絲專頁「柴犬小乖」日前PO出了這段影片並笑說，「耶～～耳朵是假的......」當天家人帶著3隻阿柴一起到公園玩耍，表皮鬆到極致的小乖，只要甩頭就會瞬間變成謎樣生物，於是爸爸拿出手機用慢動作攝影並笑說，「因為喜歡小乖的朋友都愛拉牠的腮幫子，所以也開完笑提醒別一直拉會很鬆。」

▲比起臉肉更想捏屁屁啦！

▲親人的小乖非常愛撒嬌。

5歲的小乖看似單純呆萌，其實牠是個天生的「撩妹高手」，只要看到漂亮女生就會主動上前討摸摸，露出萌甜笑容偷偷放電，路上經過的正妹都忍不住停下來摸兩把直呼「太可愛了！」有時候小乖甚至還會不經意「襲胸」，幸好牠只是隻無害的萌柴，不然真的要報警處理了啦！

▲小乖：有肉肉可以吃嗎？

▲抓包了吼！又在偷偷把妹了！

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑壞表示，「耳朵快掉下來了」、「皮怎麼那麼鬆啦哈哈」、「需要拉皮」、「皮肉分離阿！！！」、「那個皮是怎麼回事，哈哈哈」、「大概是拉皮手術失敗吧」、「這個肉肉」、原來舞龍舞獅的起源是牠」、「好療癒」、「牙通牙餒餒」、「這耳朵好狂ㄚ！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲家中3柴都是愛笑討人喜歡的孩子。

▼影片為臉書粉專「柴犬小乖」授權提供

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