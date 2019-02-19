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才叮嚀不要踩到...柴柴報紙上轉7圈正中紅心！　姐姐傻眼

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▲才叮嚀不要踩到！柴柴在報紙上轉7圈正中紅心　姐姐傻眼尖叫。（圖／網友孫琬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本汪正在找尋最佳姿勢上廁所...（圖／粉專《樂樂柴星人的成長日記》、IG@leleshibapuppy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

別再轉圈啦～頭都要暈了！雲林有隻9個月大的柴柴「樂樂」，每次要上廁所前，必須先轉圈圈好幾回，轉完之後再開心的大下去！這天牠在廁所的報紙上臭臭，結果後腳沒踩穩，直直踩中便便，當場令姐姐大聲尖叫！

影片中，樂樂一邊低頭聞地板，一邊忙碌地旋轉7圈。轉了一陣子後，終於「醞釀完畢」，開始屁屁蹲低，大出一條又一條的新鮮便便！一旁的姐姐誇讚，「趕快便便～好乖喔」，這時也趕緊叮嚀「不要踩到喔！」，沒想到話一說完，樂樂的後腳正中紅心，沾好沾滿自己的排泄物。

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▲才叮嚀不要踩到！柴柴在報紙上轉7圈正中紅心　姐姐傻眼尖叫。（圖／網友孫琬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐吶喊，「啊～打丟啊！（台語：踩中了）」

「牠踩過好幾次，被牠打敗了！」姐姐覺得崩潰又好笑，立馬抓樂樂去洗腳腳。同時也提到，樂樂是一隻呆萌又外向的柴犬，如果看到小朋友靠近，會一直搖尾巴、開飛機耳示好，遇到狗狗朋友也會開心奔去找牠們玩，非常親人唷！

姐姐將樂樂的搞笑舉動，分享到柴犬社團，網友紛紛在底下留言，「結果沒對準」、「我家也是一直轉圈，但都不會踩到自己的便便」、「很厲害了」、「轉轉轉～好運旺旺一起來」。

更多精彩影片：

關鍵字： 柴犬便便

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