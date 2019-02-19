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媽握男主手被甩開...薩摩耶秒「大掌覆蓋」甜笑安慰：有我在！

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▲薩摩耶見媽難過，秒上前安慰。（圖／翻攝自Instagram帳號「@mayapolarbear」）

▲薩摩耶見媽難過，甜笑上前安慰。（圖／翻攝自Instagram帳號@mayapolarbear）

寵物小組／綜合報導

狗狗永遠能給飼主一個最溫暖的陪伴！德國薩摩耶犬Maya超級貼心，看見男主人不理親愛的媽媽，立刻主動上前蓋上自己的手手安慰人，接著再向媽咪露出無敵甜笑，「有我在！」這段畫面被飼主上傳至Instagram帳號「@mayapolarbear」，瞬間暖炸60萬名網友。

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從影片中可以看到，女飼主想和一旁的男主人牽手，卻被狠狠地甩開，這一切Maya全看在眼裡，牠不捨自己心愛的媽咪這樣被對待，立刻湊上前想安撫人，用自己大大的手掌帶給馬麻溫暖，同時還露出甜甜一笑，像是在說，「沒事！有我在」，貼心的舉動就如同小太陽一樣，照亮人心。

▲Maya甜甜一笑療癒人心。

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飼主經常製作Maya的小短片，並且分享到Instagram帳號「@mayapolarbear」，汪有著白白胖胖的身軀，再加上呆萌表情讓牠變成百萬小網紅。Maya的耳朵也十分出名，只要背景音樂一響起，柔軟的耳朵就會開始打起拍子，完全部會「落拍」，表現超搶眼！

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關鍵字： 薩摩耶安慰貼心陪伴德國

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