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汐止烘內里10年TNVR！里長收編黑妞　「天天被等」好窩心

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▲汐止烘內里10年TNVR！里長收編黑妞　「天天被等」好窩心。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲新北市不少社區以TNVR方式管理周遭的流浪毛寶貝，汐止區烘內里友善動物不落人後，以TNVR成功控制當地流浪動物族群。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市汐止區真是TNVR的好典範，居民相當有愛心！汐止區烘內里10年來陸陸續續做TNVR，直到近3年，里長辦公室與愛心人士、動保處合作，進行高強度的TNVR，成功讓當地的浪浪只剩一、兩隻還沒結紮，里長魏語徵也開心分享成功的原因。

里長魏語徵說，「烘內里絕大多數的里民具有高度同理心，里辦公室和熟識的愛爸愛媽以抓紮為前提，以餵養得信任，親人的毛寶貝可以用牽繩套住，而怕人的毛寶貝就請動保處獸醫師協助以吹箭方式進行麻醉，或申請借用誘捕籠誘捕。儘管我們在過程中會受傷，但對牠們有一份憐惜，就無所謂了。」

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動保處表示，多年前的TNVR過程中，里長魏語徵發現一窩孤兒小貓，散發母性光輝的她深怕孤兒小貓們將死於非命，除了送養還收編外觀不討喜的黑貓，並取名為「黑妞」。聽話又乖巧的「黑妞」也把魏語徵當成母親，當她外出訪視鄰里，「黑妞」總是坐在檯面上，張望著門外，彷彿等著媽媽回來，魏語徵說，「這種期盼守候的感覺是非常非常窩心的！」

▲汐止烘內里10年TNVR！里長收編黑妞　「天天被等」好窩心。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲烘內里長的愛貓「黑妞」在檯面上張望著門外，等待她回來。

新北市動保處為了減少日後流浪街頭毛寶貝數量，加強飼主管理寵物責任、遏止飼主棄養歪風，並針對個性溫和的牠們進行TNVR。至於甚麼是TNVR呢？對於流浪動物進行Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccinate疫苗施打及Return回置等不同管制工作，簡稱TNVR)，TNVR過程中需要不斷取得居民和愛心人士共識，愛心人士配合以乾淨餵食方式誘捕，毛寶貝才能被送去絕育並施打狂犬病疫苗，減少日後繁殖問題及提高防疫強度。新北市動保處祭出流浪動物絕育補助及流浪動物絕育工作計畫等政策，107年度和民間團體及愛心人士攜手合作，共完成6,286頭流浪毛寶貝絕育，火力集中控制熱點地區，而汐止區烘內里即是成功案例。

「街頭流浪動物族群需要大家一起控制源頭，才能減少人和毛寶貝衝突！」動保處呼籲，居民以同情心善待牠們，而飼主做好寵物繁殖管理且不任意棄養，避免增加街頭流浪毛寶貝數量，否則將面臨動物保護法最高25萬元的行政罰鍰。若飼主隨意棄養動物，將依動物保護法第29條規定裁罰3萬至15萬元罰鍰。

▲汐止烘內里10年TNVR！里長收編黑妞　「天天被等」好窩心。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲犬貓未絕育易造成流浪犬問題。

▲汐止烘內里10年TNVR！里長收編黑妞　「天天被等」好窩心。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲即便是幫流浪毛寶貝做絕育手術，手術方式和裝備一點也不能馬虎。

更多精彩影片：

關鍵字： 汐止烘內里TNVR黑貓絕育友善居民愛心人士新北市動物保護處

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