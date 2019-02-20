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大狗狗嚇到未來鏟屎官　主子「貓式迴旋踢」嚇到汪龜縮

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▲小主人被嚇壞，喵老大貓式迴旋踢打趴對方。（圖／翻攝自抖音APP用戶「56748068」）

▲小主人被嚇壞，喵老大貓式迴旋踢打趴對方。（圖／翻攝自抖音APP用戶「56748068」，下同）

寵物小組／綜合報導

不准你動我未來鏟屎官一根寒毛！抖音APP用戶「56748068」先前分享了一則影片，如今又在網路上瘋傳，畫面中1個喵星人與1隻狗互相對峙，貓咪身旁還有個小女孩，沒想到調皮的汪汪竟突然直接撲向女孩，害得她嚇到驚慌大叫，這時一旁的喵老大便二話不說送上一記迴旋踢，瞬間打趴對面的汪星人。

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臉書粉專「汪汪仙貝」轉貼了這則影片並表示，「只要一碰小主人...就會被貓式回旋踢」，看似勇猛的大狗毫無預警地將目標轉向小女孩，嚇得對方花容失色，一旁的喵星人眼看著自家小主人被欺負，馬上炸毛並使出「貓式迴旋踢」對付狗狗，沒想到這隻汪汪竟秒被打趴，甚至數度龜縮不敢前進，直往主人的腳邊鑽，反轉的爆笑情節引發網友瘋狂轉貼。

影片上傳至臉書後，網友們紛紛笑翻表示，「誰都不准碰朕未來的鏟屎官」、「喵:這妹仔朕罩的」、「貓會保護主人讚」、「好帥的主子」、「這就是無影腳，踢到狗狗一臉懵」、「炸毛炸成這樣哈哈」、「狗已被踹的嫑嫑的」、「只要鏟屎官身旁有朕，誰也動不了她」、「太猛了！」、「好霸氣，直接愛上這主子。」

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