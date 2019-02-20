萌柴懸空被當「健身器材」　牠滿臉問號：我是誰我在哪

▲柴：可以放我下來了嗎...（圖／翻攝自IG@kplan_haru，下同）

寵物小組／綜合報導

哪來的「柴體翹翹板」這麼萌啊！日本人氣柴犬Haru肉肉呆萌的外型往往能把人們融化，這天爸爸心血來潮用雙腳將牠舉起，當成現成的健身器材般在空中不斷左右搖晃，就像個柴體翹翹板的模樣，但Haru卻一臉問號地凝視著遠方，無法自我控制的牠彷彿無奈說著，「我是誰？我在哪？」笑翻眾人。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

請繼續往下閱讀...

日本IG@kplan_haru經常分享Haru的萌系日常，雖然牠已經滿12歲了，卻仍然擁有一張幼齒童顏，也總是把自己當成小朋友一樣，對著爸媽瘋狂撒嬌討摸。「毛蓬」的Haru甚至還被把拔拿來當成「健身器材」，雙腿使勁舉著小胖柴晃啊晃，可說是個省錢又療癒的運動方式，同時還能幫毛孩按摩肚肚，超萌的畫面也融化了一大票柴友！

影片上傳至IG後，網友們看了全都被萌翻表示，「完全是個爽柴」、「我以為這是一個玩具柴」、「我有時候也會這樣玩XD」、「太可愛了好療癒的畫面」、「不能再胖下去，不然抬不動了XD」、「受不了了好可愛啊」、「牠好乖都不會亂動」、「對腹部肌肉和腿部絕對有效」、「現成的健身器材真棒！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

在 Instagram 查看這則貼文 Haru（@kplan_haru）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 22 日 上午 1:14 張貼

▼更多精采影音