黑炭肉球上撥電話「滴滴滴」　圓臉主子配合嗲聲接起：喂～

▲奴才在主子的肉球上撥打電話。（圖／翻攝自抖音APP用戶@73835852）

寵物小組／綜合報導

「你好，我是喵喵哪裡找？」抖音APP用戶@73835852有段可愛的影片最近在網上瘋傳，內容是有位奴才這天調皮地將喵主子的肉球拿來「打電話」，原本只是作勢按了幾個號碼，結果最後貓咪居然真的發出「喵～」的一聲，逗趣的反應不到一日就累積將近7千多次的觀看次數。

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臉書粉專「貓樂園」日前轉貼這則視頻並註解，「原來通訊系統藏在肉球裡～」畫面中可以看到，被抱起的貓咪原本低著頭想要下去，不料下秒就被奴才抓著前肢「撥打電話」；只見奴才朝著黑肉球用手指按了幾下，並且發出「滴滴滴」的聲音，接著放到貓咪的耳朵上，沒想到喵星人最後居然喵了一聲，就彷彿是人類在接電話時會說，「喂～」

▲喵：我是，哪裡找～（圖／翻攝自抖音APP用戶@73835852）



這段可愛的影片不僅被網友們轉貼到各個寵物社團之外，就連擁有48萬人追蹤的粉專「紀由屋」也有分享，大部分的人看完全被貓咪逗趣的反應笑翻，紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了」、「喵喵有限公司」、「看到最後忍不住笑了！主子也太配合啦」、「一臉呆萌臉接電話」、「感覺不是沒睡飽就是沒吃飽XDD」、「聽到那聲音真的要融化了。」

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喵～ 查看更多「主子」相關的帖文： https://www.kikyus.net/tags/貓咪 微博： https://www.weibo.com/2259906485/Hhm4EhQ9d 由紀由屋發佈於 2019年2月19日 星期二

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