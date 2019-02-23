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沙漠放水桶架攝影機…拍到激萌小動物來喝水　他驚呼：超治癒

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（圖／翻攝自YouTube／TheFieldLab）

▲兔子是令人驚喜的喝水客人之一！（圖／翻攝自YouTube／TheFieldLab）

寵物小組／綜合報導

沙漠和大海是地球上最神秘的區塊之一，相較於深海生物多因為水壓而長得奇形怪狀，沙漠生物卻是另外一種風格，有一位農場主人為了偷看沙漠生物的長相，想到好方法，還真的讓他成功了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

約翰（John Wells）在美國德州沙漠裡開了一個農場，靠著太陽能和雨水收集池維繫農場營運，他有一個YouTube頻道「The Field Lab」，而這段影片是他頻道裡最受歡迎的影片，約翰放了一個GoPro攝影機在沙漠裡的水桶，吸引沙漠的小動物們前來喝水，於是拍下了這段可愛的影片。

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（圖／翻攝自YouTube／TheFieldLab）

▲來喝水的牛兒有一雙會笑的眼睛。

在影片裡，依序來喝水的有蜜蜂（淹水的那幾隻有被救出！）、鴿子、兔子、公雞、驢子，還有一隻眼睛是笑著的牛，最可愛的是，牠們的臉經由水面放大，看起來比平常的樣子更加萌化！

這段影片觀看次數超過700萬次，看過影片的人大讚「超治癒～」「最簡單的事情可能是最棒的！」「很高興看到這些動物解渴。幹得好。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自YouTube／TheFieldLab）

（圖／翻攝自YouTube／TheFieldLab）

▲每隻動物路過喝水的樣子，都讓網友大呼超級萌～

關鍵字： 北美要聞德州農場沙漠野生動物

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