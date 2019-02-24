瀏海被梳成M字！　阿金氣噗噗怒瞪→放棄狗生：這怎麼見人？

▲狗狗被梳成M字瀏海，表情相當無奈。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書）

寵物小組／綜合報導

去剪頭髮最怕遇到和美容師溝通不良。日前有名網友在臉書分享一段逗趣影片，畫面中有一隻小黃金獵犬因為毛髮整理成「呆瓜頭」，滿臉氣噗噗癟嘴怒瞪，配上統一往前梳的平瀏海，可愛又哀怨的臉瞬間笑翻一票人。

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影片中可以看到，一隻小阿金躺在沙發上放空，放任著飼主梳理毛髮，三兩下的時間就從美萌汪變成招牌呆瓜頭，整齊的劉海順著眼型呈現「M字型」，垂眼皺眉怒瞪身後的飼主，接著表情由憤怒轉為無奈，露出放棄狗生的臉彷彿在說，「這樣要怎麼出去見人啦？」畫面有夠可愛。

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臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」事後也分享這段影片，短短不到1天的時間已經累積7.5萬的觀看次數，許多網友紛紛留言笑說，「呆瓜頭也超適合的，可愛可愛」、「眼神會不會太萌了」、「毛孩界的女神卡卡」、「當你跟設計師說要只要修一點點，但這一點點就是5公分...」。

被主人梳了瀏海的黃金 這個瀏海是想可愛死誰啦 由加藤軍台灣粉絲團 2.0 發佈於 2019年2月20日 星期三

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