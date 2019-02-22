離石虎家太近！台中鴻禧高爾夫球場擴建20公頃　環評12：2票打回

▲石虎是台灣僅存的本土貓科動物，數量已經剩下不到500隻。（圖／特生中心提供，下同）

地方中心／綜合報導

台中鴻禧太平高爾夫球場去年1月在環保署環評大會上被退回擴建計畫，本月再次闖關。但環評委員認為，高爾夫球場想從原本的9洞擴充到18洞，總計要多出20.3757公頃的土地面積，偏偏選擇的地點距離石虎棲地太近，最後以12票反對、2票贊成以及2票棄權「壓倒性」打回計畫，決議不可開發。

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鴻禧太平高爾夫球場提出擴建計畫，預計增加9洞、20.3757公頃的面積，總計球場面積將達到50公頃。業者的開發案過去曾經歷兩次專案小組審查，都認為不會對環境造成重大影響，還建議環評大會通過，去年1月卻被退回，專案小組再歷經1年審查，依舊認定開發不會對保育類或珍貴稀有動植物造成影響。

環評大會本月20日對此展開審查，環評委員認為，高爾夫球場預計開發的基地範圍生態豐富、完整，而且林務局2016年時公布一份「重要石虎棲地保育評析研究報告」，範圍包含台中市北屯、太平及霧峰淺山地區，雖然這些區域因為開發多的關係，棲地變得比較破碎，但仍需要受到保護，而這次的球場開發範圍剛好落在報告中的石虎重要棲地附近。

▲石虎因為花色的關係又被叫做「錢貓」。

如果真的通過並動工，恐怕會對石虎的棲地造成嚴重衝擊，農委會環委代表當場表達強烈反對的意見。最後整場會議採不記名投票，以12票反對、2票贊成、2票棄權壓倒性再次退回開發計畫，決議此案不可開發，保住石虎的家。

另外，環評決議中還提到，台中市政府曾委託辦理2017年度「石虎族群調查及保育」成果報告，發現開發區域除了是石虎的重要棲地外，還有另一種第一級瀕臨絕種的保育類林鵰、12類二級的稀有保育類動物，顯見此案將會對保育類動物的棲地造成無法復原的影響。

▼嘉義中埔也曾拍到小石虎路過草叢的超萌身影。（圖／國立嘉義大學森林暨自然資源學系提供）

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