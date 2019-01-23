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路殺石虎案層出不窮？　3分鐘認識「石虎保育議題」

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集集特生中心超萌石虎「集利」和「集寶」。(圖/特生中心提供)

▲全台石虎數量剩不到500隻。（示意圖／特生中心提供）

寵物小組／綜合報導

曾經在台灣地區廣泛分布的石虎，現在是台灣僅存的本土貓科動物，數量已經剩下不到500隻，但每年「路殺」的事件卻依然層出不窮，今年元月還沒過完，就已經發生了4起石虎死亡事件。Youtube頻道「貓與香菜」日前也PO出一則認識石虎的影片，呼籲社會大眾更加關注石虎議題，共同保護台灣的保育類動物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

頻道主香菜提到，石虎是目前台灣僅存的原生貓科動物，因為花色的關係又被叫做「錢貓」，耳後具有白色斑塊，雙眼中間會有兩道白色條紋，體重大約是3至6公斤，與台灣俗稱的「豹貓（孟加拉貓）」的外型十分相似，因此經常被認錯，但其實仔細觀察就能發現牠們的特徵不一樣喔！

▲3分鐘認識石虎。（圖／Youtube頻道「貓與香菜」授權提供）

▲近幾十年來，石虎棲地大量被破壞。（圖／Youtube頻道「貓與香菜」授權提供）

近年來石虎的爭議不斷，出現在新聞上的頻率也越來越高。1940年時，日本博物學家鹿野忠雄曾記載，「石虎廣泛分布在台灣全島，海拔1500公尺以下的地方都可以見到牠的蹤跡。」可見在以前的台灣，石虎是種常見的動物，但如今牠們卻變成了瀕臨絕種的保育類生物。

對台灣老一輩的人們來說，石虎並不陌生，反而是一種「害獸」，常常偷溜進養雞場裡偷吃雞隻，南投縣甚至曾經有石虎長期偷襲，一共吃掉了54隻雞；因此有不少石虎都是被人為毒餌毒死，或是被捕獸鋏弄傷，導致失去生存能力。人類應該如何與石虎和平共處，一直是保育工作中需要被解決的難題。

▲3分鐘認識石虎。（圖／Youtube頻道「貓與香菜」授權提供）

▲石虎路殺的事件日漸頻傳。（圖／Youtube頻道「貓與香菜」授權提供）

除此之外，石虎主要的棲息地位於海拔500公尺以下的地區，但是近幾十年來，這些地方被人類大量開發，導致石虎棲地急遽減少以及破碎化，因此經常發生路殺事件，不少石虎都在行經公路路段時意外被車輛撞死，種種的現象都是因為人類沒有留給牠們足夠的生存空間，甚至在107年年底，苗栗縣政府斥資八千萬要將石虎棲息地改成「石虎公園」，卻反而破壞了石虎原有的家，讓外界抨擊不斷。

Youtube頻道「貓與香菜」PO出約3分鐘的影片，呼籲大眾一起關注石虎保育議題，即使憑個人一己之力很難實質為石虎做到什麼，但是人們可以一起監督、檢視政府的應對政策，讓決策者知道社會大眾非常關注這些議題，藉此讓台灣的保育工作更進步，共同保護我們所成長的這片土地。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供）

▲今年元月還沒過完，就已經發生了4起路殺事件。（示意圖／網友曾先生授權提供）

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關鍵字： 石虎保育類動物路殺貓與香菜

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