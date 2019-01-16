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影／集集139線石虎「身體扭曲」死亡！救援者捧起：還是個小孩...

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寵物小組／綜合報導

石虎是台灣僅存的本土貓科動物，數量卻僅存不到500隻，沒想到新的一年裡，一個月內竟發生了第3起石虎遭路殺的案件！粉絲專頁「守護石虎」也分享這則令人心痛的消息，今早在集集139線發現一隻「小石虎」倒在路旁，已沒有呼吸心跳，發現者曾先生隨後將牠送往特生中心進行後續處理。

▲南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供）

▲南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供）

▲小石虎濕漉漉的倒在路旁。（圖／網友曾先生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

曾先生表示，今日早上走在南投集集139線時，看到有一隻小動物橫躺在路旁邊，走近一瞧，發現竟是一隻「小石虎」！因紋路十分特別，所以一眼就認出是保育類動物，也能看得出牠還是個小孩子，但明顯遭到路殺，全身也因淋了雨而濕漉漉的，確認小石虎沒有呼吸心跳後，隨即送往特生中心，讓牠好好地去當小天使。

▲南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供）

▲遭路殺石虎明顯看出還是小孩子。（圖／網友曾先生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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今年元月4日、9日在苗栗各有一起路殺事件，南投小石虎已是本月的第3起，由於牠們的棲地位於淺山地區，與人類活動範圍重疊，因此不斷有路殺、路殺事件發生。長期進行石虎田野研究的王小明表示，「貓科動物是任性的，其實做再多的努力，牠們還是會堅持走自已的路，因為人類侵犯了牠們的棲地，在上面蓋公園、蓋大馬路、開發山坡地等......，這就是石虎路殺會在同一條路重複發生的原因。一塊都不能少，維持棲地的完整才能讓悲劇不再發生。」

關鍵字： 石虎路殺南投集集小石虎幼年特生中心

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