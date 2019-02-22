趁媽媽不注意...灰貴賓偷啃電鍋大雞腿！秀氣舔醬汁：好吃～

▲偷吃雞腿的時間到囉！（圖／網友楊迎榛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

糟糕～媽咪來了！飼主楊迎榛飼養的6歲灰貴賓mini非常愛吃雞腿，喜歡一隻接著一隻吃，好像永遠都吃不飽的感覺。這天媽媽用電鍋煮了一星期的量，煮完放在鍋子裡放涼，結果mini趁著四下無人，偷偷摸摸溜進廚房大啃雞腿，整個犯案過程全都錄。

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原本在忙店裡事情的媽媽，發現mini怎麼嘴邊有湯汁，偷偷摸摸跟蹤後，看見mini開心舔著醬汁，秀氣地吃起肉肉。媽媽說，「我故意跑去後陽台裝忙，拿出手機拍下！心想『啊～電鍋裡的雞腿！臭爸爸竟然只顧著看電視！』」

▲哇～被媽媽抓包！



看到寶貝這麼喜歡吃，媽媽也不忍心阻止，直接拿起來讓牠多啃幾口！同時會將骨頭去除，剪成一小塊、一小塊地給寶貝食用。媽媽也提到，mini非常乖巧，是一隻帶出門「人人誇讚」的好狗兒！

媽媽笑說，「mini很棒喔！客人來牠都不會叫，還會幫我安撫客人、招呼客人，只要他們坐下來，我沒有馬上去招呼，mini還會兇我呢！真的是被寵壞了。」可愛的mini是媽媽從客人家中所領養，「很幸運牠能來當我們的寶貝，是個穩定性非常高的孩子呢！」

▲mini乖乖陪媽咪顧店，不吵也不鬧。



媽媽將mini偷吃雞腿的短片分享到《有點毛毛的》社團，網友看完紛紛在底下笑說，「好可愛～通通給你」、「這麼秀氣的吃法，應該稱不上偷吃啦」、「小賊精XD」、「這是誘人犯罪嗎」、「很光明正大得吃，好樣的～」。

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▲媽媽常常煮「雞腿」鮮食給mini吃，並加點飼料與青菜。



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