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「詭異笑容基」怪物般爬出　「正版汪」秒露驚恐臉避開！

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▲飼主假扮柯基，嚇壞毛孩。（圖／翻攝自Instagram／mapleandmortycorgi）

▲飼主假扮柯基，汪汪們秒露驚恐臉。（圖／翻攝自Instagram／mapleandmortycorgi）

寵物小組／綜合報導

給本汪退下！美國一名飼主這天裝扮成「柯基」跟自己的毛孩Maple、Morty會面，只見假柯基一出現，Morty馬上倒退吠叫，Maple則擺出一臉驚恐的表情，看來汪汪們都被嚇得不輕，一點也不想認識這位新朋友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主經常在IG帳號「mapleandmortycorgi」分享家中狗狗們的日常，這天他打扮成巨型柯基，想看看毛孩們會有甚麼反應。影片中可以看到，轉角突然冒出一顆柯基頭，如同怪物般慢慢爬出來，這個畫面嚇得Morty連忙後退，吠叫想趕走這位不速之客。接著飼主轉移目標，默默地來到另一隻狗狗身旁，結果Maple也被嚇到秒露出驚恐樣，一臉「拜託不要」的表情笑翻不少網友。

請繼續往下閱讀...

▲兩汪一臉無奈地跟「假柯基」拍照。

臉書粉絲專頁「全世界的八卦我全包了」也分享這則影片，引來許多人逗趣留言，「這主人有事嗎？」、「怕爆.jpg」、「求柯基心裡陰影面積」、「好可怕的主人」、「柯基神崩潰」、「沙發上那個臉驚呆了」、「牠一臉嫌棄樣」、「感覺有怪物在跟著牠XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 柯基怪物詭異

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