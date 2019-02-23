汪鑽棉被出不來「哭哭臉」嚶嚶求救　媽嘆：被子不知換幾件了

▲汪：嗚嗚快來救我啦！（圖／臉書粉絲專頁「五寶臨門，yuyu敲門-柴犬與米克斯的幸福生活小記」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「貳寶」這天趁馬麻下樓時，偷偷鑽到棉被裡爽玩，沒想到牠一進去就出不來，差點成了「命案現場」。只見被被卡在貳寶的脖子上，下一秒牠就「哭哭臉」地定格不動，不但耳多下垂還皺眉頭的等待救援，馬麻無奈地說，「被子不知道換掉幾件了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲常害自己陷入窘境的貳寶。

照片中可以看到，貳寶鑽被子到一半時，卻突然石化靜止不動，原來是身體意外卡在棉被裡，只剩上半身能自由活動，不管牠如何掙扎都無法順利逃脫，最後只好使出無辜眼神，小嘴巴還不斷發出嚶嚶聲的求救信號，聽到聲音上樓查看的馬麻疑惑表示，「為什麼又讓自己陷入窘境呢？」

▲親人的貳寶，也是一位稱職的好保母。

親人的貳寶喜歡跟人互動，每次都會主動靠近，並溫柔地輕舔臉頰；但貳寶對同類的接受度不高，家中3隻汪姐姐都跟牠打架過。馬麻說，「貳寶以前被人從狗媽媽身邊帶走丟掉，牠被迫跟同胎的姐弟分開，導致牠害怕分離，也不願敞開心胸，但我沒想過要放棄牠，每天努力耐心的去改善，現在牠在家裡是最黏我的。」

▲貳寶也時常陪家人參加路跑活動。

貳寶被棉被困住的照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」立刻引來不少網友逗趣留言，「表情就是在說：媽媽救我」、「整顆打包」、「是在cosplay眼鏡蛇聽到笛子聲會出來嗎？」、「眼神好委屈」、「怎麼這麼可愛呀！搞笑也可以融化人心，太萌了啦！」、「一臉：怎麼會這樣」、「 牠的眼神真的在救命。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲馬麻最疼愛的6寶。