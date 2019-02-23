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邊緣柴自己玩球！專業到判斷衝刺時間　網笑：Hen會找樂子

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▲邊緣柴自己玩球 。（圖／翻攝自IG「hilarrious」）

邊緣柴自己玩遊戲。（圖／翻攝自IG「hilarrious」，下同）

寵物小組／綜合報導

邊緣狗哭了！這天有隻柴犬正在玩你丟我撿的遊戲，但仔細一看卻沒發現主人的蹤影，原來是牠「自立自強」的把玩具叼在嘴哩，爬著樓梯上去，再把球從高處滾下來，還會跟著球彈跳的節奏點頭。有網友看完影片後表示，「單身狗的日常。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

IG「hilarrious」日前分享這段爆笑影片，畫面中這隻阿柴正等待球滾下來，原本大家以為是有人在跟牠玩耍，沒想到卻發現牠自己把球咬上去後，再把玩具從最高點丟下。有趣的是，由於玩具彈落的速度緩慢，所以柴柴還會判斷衝刺時間，等球滾遠後，在像追獵物一樣快速跟上，完美詮釋當主人不再時，自己找樂子的模樣。

請繼續往下閱讀...

影片上傳到臉書社團「爆笑公社」目前已累積1萬多人按讚，800多人分享，許多網友在底下熱烈表示，「好乖的孩子，自立自強」、「自己找樂子」、「跑得比滾的快哈哈」、「看來是隻單身狗」、「哈哈這個厲害，可以自己嗨起來」、「這狗懂玩」、「好忙哈哈哈我自己來就好」、「你不在時，我也在跟我的玩具玩」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

 

 

 

關鍵字： 柴犬阿柴IG邊緣

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