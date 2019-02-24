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江豚躺市場狂流眼淚！廣東2青年心疼買下放生：牠游上來搖尾巴

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▲江豚躺市場狂流眼淚！廣東2青年心疼買下放生：牠游上來搖尾巴。（圖／翻攝自掌上徐闻）

▲待售的江豚被放在小小的冰櫃裡，眼睛「淚流不止」，模樣令人心疼。（圖／翻攝自掌上徐闻）

寵物小組／綜合報導

希望小海豚能好好活下去！中國大陸廣東省湛江市2名青少年18日經過市場，發現有魚販在賣保育類動物「江豚」，只見牠被包在魚網裡面奄奄一息，眼睛還泛著淚光、淚流不止，2名男子當場心疼不已，用1500人民幣（約台幣近7千）買下江豚放生，此事引發當地網友熱烈討論，直呼「善有善報」！

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根據《梨視頻》報導，陳姓當事人表示，「看見有一個人，把牠放在市場上，很多人圍起來，牠一直在流眼淚，我們就找那個收魚老闆，1500元，原價買回來。」途中，這隻可憐的小傢伙非常重，一行人就用推車載著牠，趕緊把牠推到海邊放生，深怕牠可能隨時沒命。

小江豚被捕的過程尾巴受傷，無法自由游泳，被放回海水後又被衝上岸，2名少年再次將牠抬到海水更深處，並在現場等候2小時，確定看不見牠才安心離開。同時他們也向當地媒體說到，「我們把牠放到深處，牠就游下去，（後來）牠就是游上來搖尾巴，還有在那邊轉一直不肯走。」

▲江豚躺市場狂流眼淚！廣東2青年心疼買下放生：牠游上來搖尾巴。（圖／翻攝自掌上徐闻）

▲小江豚被送回大海，一度無法游泳。

事後相關部門已經介入調查，當局也證實這是國家二級以上保育類動物「江豚」，之後會連絡魚販與漁民，釐清整起事件，並呼籲大家禁止獵捕、殺害、出售以及收購等行為。

網友得知此消息感到非常氣憤，紛紛留言，「是誰把海豚抓起來賣，可惡」、「這東西不是保護動物嗎？為什麼能賣呢」、「比人類更聰明的動物，應該會比人類更有感情」、「希望小海豚能好好活下去，希望好人一生平安」、「廣東人啥都敢吃。」、「請把錢還給小夥子」、「海豚是人類的好朋友」。

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關鍵字： 江豚保育類動物市場魚販廣東省湛江市海豚流眼淚漁民

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