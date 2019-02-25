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坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她傻眼爆料：有次還被挖屁股

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▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲椅洞中央傳來一股熾熱視線，原來是歐比啊！（圖／飼主林怡伶提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「要坐下的時候突然感受到一股壓力......」飼主林怡伶有天往下看了椅子一眼，沒想到竟在椅子中央的圓洞內看到「一雙眼睛」，原來是家中調皮小貓「歐比」躲在椅子下。她笑說，其實之前就曾被歐比「暗算」過，當時坐得好好的卻突然感覺「屁股被挖一下」，嚇得直接從椅子上跳起來。

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

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▲你躲這裡幹嘛啦！

林怡伶受訪時表示，這張椅子平常放在廁所門口，是讓行動有點不便的爺爺洗澡前後坐著用的；同時，這個區域也是放衣服、換衣服的地方，「我那天去換衣服完，突然往下看到這個畫面。」當時她忍不住笑了出來，趕緊將這一幕給拍下，「想到爺爺如果要坐的時候看到不知道會怎樣？」

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲這張椅子主要是給爺爺坐的。

歐比目前約5個月大，是去年11月在路邊撿到的浪浪。當時，她和媽媽騎車到巷子，聽到超大聲的貓叫聲，下車一看，果真有一隻小貓，「那天很冷，我媽一蹲下去看牠，牠就咚咚咚的跑到我媽手上。」因為附近沒有看到母貓身影，加上天氣真的太冷了，母女倆等了一下之後，決定趕快先把小貓帶回家保暖。

林怡伶回憶，因為家裡當時已經有2隻貓了，所以歐比需要先關籠隔離，「牠只要看到我們在的時候都會一直喊叫，但是如果開電視、放音樂等等，牠就會安靜的聽然後睡著。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲歐比剛到家裡時先關籠隔離。

談到「歐比」這個名字，林怡伶說，真的想了很久，「爸爸媽媽都搶著取，奶茶、饅頭、吃的都想一輪了。」其中，爸爸還以貓咪的外貌，將牠取名為「歐ㄆㄧ（台語的『黑鼻子』）」。林怡伶雖然覺得很俗，但又看到愛貓對這個名字特別有反應，決定換一個比較可愛的方式，取名為「歐比」，也獲得了全家同意。

不過，歐比調皮的個性，讓林怡伶差點將牠改名為「皮蛋」。她笑說，有次坐在同張椅子上，幫虎斑貓「沙沙」剪指甲，「歐比跑去挖我的屁屁，嚇死我了哈哈哈哈！」突如其來的「奇襲」讓她嚇得從椅子上跳起來，還「啊」了一大聲。

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲歐比：你敢坐下來，我就挖你屁屁喔！（設計對白）

此外，歐比原本很愛咬人，後來經過「社會化」才穩定許多，虎斑貓「沙沙」也超照顧牠，常任由牠玩鬧咬打，「但如果太痛，沙沙會壓著歐比的頭不讓歐比動，也不太會反擊，是個好哥哥。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

歐比的「椅洞照」po上臉書後，網友們紛紛留言，「這時候放屁就對了」、「有點可愛到不知道要怎麼說」、「有沒有感覺熱熱的、刺刺的」、「要坐下去的時候，有沒有覺得屁股被摸了？」、「堵住牠的天窗了！採光變差」、「是玩躲貓貓嗎？」、「當你凝視椅子的時候，椅子也凝視著你。」

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲可愛的歐比，個性有點小調皮。

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲歐比是小女生喔！

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲貓哥哥「沙沙」很照顧歐比。

▲坐下前驚見「椅洞深淵的凝視」　她崩潰：有次還被挖屁股。（圖／飼主林怡伶提供，下同）

▲沙沙和歐比。

關鍵字： 椅子領養流浪貓

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