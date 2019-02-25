台灣黑熊第一次現身玉山塔塔加　「翻咬垃圾」還留腳印

▲台灣黑熊。（圖／示意圖／翻攝自玉山國家公園管理處）

寵物小組／綜合報導

玉山塔塔加地區第一次出現台灣黑熊生活的證據，2月中旬開始，國家公園管理處工作人員發現排雲山莊等建築物裡出現「翻箱倒櫃」的痕跡，被啃咬過的垃圾散落一地，還發現「可疑腳印」，經過屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀鑑定後，證實這些「神秘客」就是台灣黑熊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

玉管處保育研究課表示，2月12日到17日那幾天，工作人員好幾次在排雲山莊、鹿林小屋以及楠溪保育研究站發現屋內一片混亂，垃圾桶有被翻攪過的痕跡，裡面的丟棄物也被咬過，地上還留下好幾個腳印，「冬天食物來源比較少，垃圾桶裡的泡麵、肉粽飄出香味，才會吸引黑熊前來覓食。」

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玉管處表示，台灣黑熊大多分佈在東部園區的大分山，幾乎沒有在人潮較多的塔塔加鞍部看過，這次事件則顯示牠們的棲息地已經往西北方向前進，「為了遊客和台灣黑熊的安全，請大家遵守『無痕山林生態守則』，將垃圾、廚餘和食物帶走，並到指定區域用餐、炊煮，避免吸引野生動物覓食。」除此之外，若遇見熊或是發現可疑蹤跡，請盡快通報塔塔加、排雲管理站或是塔塔加警察小隊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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