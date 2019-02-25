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當靈長類遇到蛇...黑猩猩發出警戒聲　「ㄊㄚ」湊上前玩弄常遭蛇吻

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毒蛇出現ㄊㄚ湊上前玩弄慘遭蛇吻。（圖／台北市立動物園提供）

▲「天真好奇」的褐狐猴面對毒蛇的拜訪就不像黑猩猩那麼謹慎小心，反而會忍不住近距離逗弄這類帶有尖牙的訪客。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

每個人都是獨立的個體，各自擁有不同獨特的個性與行為，不同民族的人更會因為文化和教育背景的差異，對相同事物產生不一樣的看法與回應，野生動物似乎也不例外！像是住在台北市立動物園的各種靈長類動物，當牠們碰上危險的毒蛇時，不同物種的因應方式，終將導致截然不同的結果。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

例如聰明的黑猩猩，看見毒蛇靠近時，會發出警戒的叫聲，提醒周遭同伴要當心；反觀屬於小型靈長類的褐狐猴，經常因為好奇心驅使或貪玩，當發現毒蛇入侵時，不僅不懂得趕緊閃避，反而還會湊上前去逗弄，因此常常不幸慘遭「蛇吻」，讓保育員傷透腦筋！

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毒蛇出現ㄊㄚ湊上前玩弄慘遭蛇吻。（圖／台北市立動物園提供）

▲黑猩猩「阿美」有著敏銳的觀察力，曾經在室內欄舍中率先發現一條毒蛇，立馬發出警示的尖叫聲，順利讓保育員及時捕捉到這位不速之客。（圖／台北市立動物園提供）

與人類基因相似度高且充滿智慧的黑猩猩，面對毒蛇的反應與「天真好奇」的褐狐猴有著天壤之別。像是年長具有豐富生活經驗的黑猩猩「阿美」，就有著敏銳的觀察力，曾經在室內欄舍中率先發現一條毒蛇，立馬發出警示的尖叫聲，順利讓保育員及時捕捉到這位不速之客，免除保育員或其他黑猩猩被咬傷的危險。

相對「天真好奇」的褐狐猴往往就沒有這麼幸運了，體型小且動作迅速的褐狐猴，面對毒蛇的拜訪就不像黑猩猩那麼謹慎小心，反而會忍不住近距離逗弄這類帶有尖牙的訪客，受到驚嚇的毒蛇面對自身活動與性命「威脅」，只好祭出毒牙反擊。通常遭到「蛇吻」的褐狐猴，若能獲得及時救治，復原的機率很大，只可惜並不是每一隻個體都這麼幸運。

毒蛇出現ㄊㄚ湊上前玩弄慘遭蛇吻。（圖／台北市立動物園提供）

▲通常遭到「蛇吻」的褐狐猴，若能獲得及時救治，復原的機率很大，只可惜並不是每一隻個體都這麼幸運。（圖／台北市立動物園提供）

毒蛇出現ㄊㄚ湊上前玩弄慘遭蛇吻。（圖／台北市立動物園提供）

▲龜殼花闖進動物的室內欄舍。（圖／劉軒宗攝／台北市立動物園提供）

在環境自然、擁有富饒生態的動物園園區裡，除了園區內照養的動物外，也有許多台灣原生的野生動物在這塊區域內生活，加上為了提升動物福祉，佈置得愈來愈舒適的動物活動場及室內欄舍，也經常讓不請自來的野生動物們流連忘返。在沒有威脅到動物安全的情況下，保育員對這些「不速之客」常常是睜一隻眼、閉一隻眼忽略牠們的存在，或待一段時日後牠們就會自行離開，但如果這些訪客將威脅動物的安全，就只好做出適當處理，主動出擊將「威脅」移出動物的活動空間。

毒蛇出現ㄊㄚ湊上前玩弄慘遭蛇吻。（圖／台北市立動物園提供）

▲台灣北部地區最常見的毒蛇有龜殼花（上）、赤尾青竹絲（中）與眼鏡蛇（下）（圖／詹德川攝／台北市立動物園提供）

隨著氣溫漸漸上升，靠外界溫度調節體溫的外溫動物，也開始舒展因為低溫疏於活動筋骨了。台灣北部地區最常見的毒蛇有龜殼花、赤尾青竹絲與眼鏡蛇，雖然牠們通常並不會主動攻擊人類，但民眾如果在自然環境中看見蛇類的出沒，為了防止蛇類受到驚嚇而四處逃竄，最好能夠將腳步放輕、緩慢移動，並等待牠自行離開，或者慢慢遠離牠的行進路線。動物園也藉此呼籲大家，在享受大自然薰陶的同時也能與野生動物和平相處，並注意的自身安全。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▼影音由台北市立動物園製作，取自YouTube

關鍵字： 動物園黑猩猩褐狐猴靈長類

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