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以為自己是倉鼠？橘貓把洗衣機「當滾輪跑」　媽看傻眼

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▲橘貓把自己當倉鼠，洗衣機當滾輪狂奔。（圖／翻攝自網友Mary Krynock Kennedy臉書）

▲喵：馬麻人家也想要一個滾輪啦！（圖／翻攝自網友Mary Krynock Kennedy臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

這喵星人一定是上輩子忘了喝孟婆湯！美國賓州飼主Mary Krynock Kennedy這天來到洗衣間，竟然發現自家的毛孩趁馬麻打開洗衣機時，偷偷跑進去玩，像是把自己當成倉鼠一樣，將滾筒當成滾輪狂奔，這一幕讓媽媽看傻眼，馬上拿手機錄下上傳至臉書，1個禮拜就狂吸了152萬個觀看數。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻將影片上傳至個人臉書後無言表示，「我女兒在這裡做運動...」畫面中看到1隻大型「倉鼠貓」亂入洗衣間，在滾筒洗衣機裡忘情奔跑，肚子上的肉肉隨之擺動讓人目不轉睛，不僅媽媽看到無厘頭的女兒傻眼，網友看了也全都笑歪，直呼牠根本是投錯胎了！

請繼續往下閱讀...

影片上傳至臉書後，才過了一個禮拜的時間，就吸引了152萬次觀看數，網友也紛紛在底下留言表示，「哈哈哈哈太可愛了」、「以為自己是老鼠？」、「牠發現自己該減肥了」、「下次洗完澡去跑烘乾機」、「把洗衣間當健身房了XD」、「好可愛啊～」、「媽媽表示：我到底養了什麼」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 橘貓倉鼠滾輪滾筒洗衣機

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