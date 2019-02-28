企鵝死盯溜溜球…全體集合跟節拍超魔性甩頭　網驚呆：魔幻舞台？

▲定點溜溜球表演吸引10幾隻企鵝的注意力，跟著狂甩頭。（圖／翻攝自推特／@ninayukisan）

寵物小組／綜合報導

溜溜球是一種神奇的魔術道具，到了專家手裡就彷彿自有生命力一般，有日本網友異想天開，到動物園表演溜溜球給從沒見過的企鵝瞧瞧，原本溜溜球已經很神奇了，加上企鵝，效果超令人驚奇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這位日本網友ninayukisan在推特上傳傑作，他到靜岡縣沼津市的水族館「Marine Park」，直奔企鵝館，為的就是找可愛的企鵝秀自己的溜溜球絕活，只見他先在定點表演，吸引10幾隻企鵝盯著他手中的魔幻道具，隨著溜溜球上下竄動，企鵝們的頭也跟著魔性搖擺。

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▲移動式表演讓企鵝癡迷地跟著跑。



除了定點表演之外，ninayukisan也帶來移動式的表演，邊繞著水族箱、一邊耍著溜溜球，企鵝也跟著他移動，彷彿他手上的不是溜溜球，而是控制企鵝的遙控器。

兩段高超表演讓網友隔空叫好「企鵝平常都表演給人看，這應該是牠們此生第一次看人表演吧！」「連我都看呆了，接下來是魔幻舞台嗎？」「那甩頭超魔性！我可以重播10次！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）