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「趴靈柩照」感動27萬人！　老布希愛犬穿迷彩服接下新任務

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寵物小組／綜合報導

還記得趴在美國已故總統老布希(George H.W. Bush)靈柩前、守護主人到最後的服務犬「薩利」(Sully)嗎？當時牠靜靜地陪伴在老布希的靈柩旁的照片，感動千萬網友！經過一陣沈潛，薩利再度接到新任務，牠27日在馬里蘭州華特里德國家醫學中心(WRNMMC)宣誓服役，新工作是為美國的殘疾退伍軍人和現役軍人提供協助。

Instagram用戶「sullyhwbush」日前PO出一張照片，畫面中院方在為「薩利」舉行一項宣誓儀式，工作人員正在替牠穿上軍服，以後當值時都要穿上。牠在該醫院的職位是「領班」。專門為受傷、殘障而需要接受治療的美兵、他們的家人和在該處工作的醫護人員送上鼓勵和安慰。

 
 
 
 
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薩利是「美國老兵義犬」（VetDogs）組織訓練過的拉布拉多犬，牠能幫忙開門、撿東西、求救，在老布希生前最後幾個月，薩利成為老布希最佳夥伴，排解寂寞。根據外媒指出，讓薩利繼續擔任服務犬、發揮所長是老布希遺願，於是家人在布希喪事辦完後，便將牠交還給「美國老兵義犬」分派工作。

「薩利」對老布殊忠心耿耿。老布殊去年底與世長辭，記者在追思會上拍攝到「薩利」伏在靈柩前面，悶悶不樂，令人動容。現年兩歲的「薩利」是拉布拉多犬，由美國服務犬協會(America's Vet Dogs)訓練出來。患有柏金遜症的老布殊，夫人芭芭拉去年4月逝世，家人為他找來「薩利」陪伴及照顧，協助他走出傷痛。

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關鍵字： 忠犬薩利狗狗拉布拉多犬服務犬拉拉

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