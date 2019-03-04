撒嬌要爸拔的手靠近飯碗...「分裂柯基」護食狂吠　234萬人看傻眼！

▲汪：爸拔你的手放下來嘛～（圖／翻攝自推特用戶「@chikuwa20140325」）

寵物小組／綜合報導

每位毛孩和飼主都有自己的專屬互動，有時會讓旁人看得一頭霧水。日本有位男飼主家中有養隻可愛的柯基犬，平常時牠就跟一般的狗狗一樣活潑好動，不過每次到了吃飯時間，牠總愛和主人玩一個「謎之遊戲」，而這特別又有趣的互動日前被分享在網路上，不到一周的時間就突破200萬次的觀看次數。

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飼主在推特用戶「@chikuwa20140325」上傳這段視頻並無奈說道，「家裡的狗愛好是護食，每天自己必須假裝想搶狗糧，才能討得狗狗高興。」畫面中，當柯基一看到主人的手放下來，逐漸靠近自己裝滿飼料的飯碗時，眼睛先是斜視狠瞪，接著鼻子皺起來狂吠。

▲汪：求求尼～～～（圖／翻攝自推特用戶「@chikuwa20140325」）

▲汪：我咬你！（圖／翻攝自推特用戶「@chikuwa20140325」）

正當所有人都以為是主人在故意挑釁愛犬時，接下來的畫面卻讓他們大傻眼！影片過程中可以看到，柯基犬看主人的手怎麼縮回去了，趕緊撒嬌用頭去頂爸拔的手，意思要對方將手靠近飯碗；接著爸拔如愛犬所願，將右手放下並且靠近飯碗，結果下秒柯基又露出兇狠的表情，開始吠叫。

這段影片目前已累積10萬個按讚數，許多網友看了都打趣地笑說，「這樣是比較好吃嗎」、「到底能不能拿啦！好煩啊！」、「根本電影《分裂》男主角養的狗」、「跟我汪兒子一樣精神分裂」、「抖M又抖S」、「怎麼有這麼無聊的毛孩啊......笑死」、「汪：快點搶我食物 乾搶屁喔」、「特殊要求」、「重複看了N遍！太有趣了」。

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