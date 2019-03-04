ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

短腿「各種抬」94上不去！　小法鬥羨慕望同伴：教我方法嘛QQ

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲短腿小法鬥努力抬腳想上床。（影／Instagram@yukaro72授權）

寵物小組／綜合報導

人家也要上去啦！日本法鬥「ビアンカ」這天看到家中夥伴們全窩在床上，也想參一腳一起玩，沒想到牠的腿不夠長，左抬右跨都爬不上去，努力的模樣可愛又好笑！飼主將這段逗趣畫面上傳至IG帳號「@yukaro72」，ビアンカ傻氣的樣子瞬間吸引不少粉絲關注。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼短腿小法鬥努力抬腳，就是上不了床。（圖／Instagram@yukaro72授權）

請繼續往下閱讀...

▲汪抬腳上床失敗後，開始尋找其他辦法。

從影片中可以看到，ビアンカ的小夥伴們都窩在床上，愛湊熱鬧的牠見狀當然也要加入，於是開始「上床」計畫；只見牠前腳用力撐著，想藉此讓後腿順利跨到上面，沒想到腿太短，因此怎麼努力抬都勾不到床鋪，遙遠的距離就像是攀登喜馬拉雅山一樣！ビアンカ失敗後開始鑽到床鋪下面，似乎想尋找別的通道，可惜最後還是只能眼巴巴地看著同伴，羨慕眼神全寫在臉上。


ビアンカ努力抬腳影片上傳後，引來不少網友觀看，也有人被牠萌翻，紛紛留言「小短腿真可愛♥️」、「來！阿姨抱你上去！」、「汪汪界小巨人？」、「不是腿短，是肚子大啦！」、「短腿錯了嗎」、「跟柯基有得比」、「上不去可以跟我說一聲阿～」、「短腿的痛苦」、「要助跑才跳得上去啦！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

關鍵字： 法鬥短腿腿短

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

加州海灘埋2米長「南半球扁平海怪」！澳洲專家驚：怎..

六福村逃出6隻…埃及聖䴉30年「極速複製」近萬隻！..

影／關籠拿乳液噴貓、澆熱水！彰化電競男被肉搜　媽道..

平常超壞亂尿尿！媽開監視看屁貓惡行　意外噴淚：沒事..

影／埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局..

洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全氣囊..

她養浣熊當寵物…家具被吃光、每天陪玩數小時　副作用..

埃及聖䴉「密麻巢穴」爆量！林務局要殺萬隻　網蓋樓幫..

玩具熊被搶　萌英短「肉身護娃」求別帶走：這是我的寶

全程可愛！《驚奇隊長》橘貓Goose受訪　答不出來..

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

10歲柴被領養從焦慮→愛笑　馬麻笑：牠每天都讓我融..

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：..

半小時死不鬆口！比特犬虐殺黑狗 哀號慘死...目擊..

媽開監視看「亂尿尿」屁貓惡行　捷運上噴淚：沒事這麼..

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務..

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報..

阿里山驚傳「台灣黑熊」出沒　24秒影片LINE瘋傳..

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決..

三花浪「口鼻被削掉」上顎全沒了　見愛爸大聲哭：好痛

電競男乳液＋咖哩粉噴臉虐貓！　彰化防疫所：他有身障..

救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守..

短腿「各種抬」94上不去！　小法鬥羨慕望同伴：教我..

撒嬌要爸拔的手靠近飯碗...「分裂柯基」護食狂吠　..

睡醒驚覺下面「空空的」　帥氣二哈「魔性哭喊」大崩潰..

衰臉喵搶吃肉遭巴頭...表情超爆笑　網笑：李榮浩被..

暖爐發威！喵腳開開「躺平」作夢　網被肥嫩肚萌翻：想..

全程可愛！《驚奇隊長》橘貓Goose受訪　答不出來..

影／特斯拉Model 3成長動能佳　法人：供應鏈族..

班艾佛列克揭「卸任DC蝙蝠俠」真正原因：我不太滿意..

內湖「慘賠一條街」還沒止血！　六大地雷區慘賠中

嘉義中正路鬧區輪椅男亂丟菸蒂　下一秒人孔蓋冒火！

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔..

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決..

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩..

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通..

LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送..

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失..

寵物動物熱門新聞

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

她養浣熊當寵物　家具被吃光仍不..

奴才伸手搶玩具　萌英短肉身護娃

「奸詐老皮」闖漢堡王狂偷喝可樂

讀者迴響

熱門新聞

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

她養浣熊當寵物　家具被吃光仍不..

奴才伸手搶玩具　萌英短肉身護娃

「奸詐老皮」闖漢堡王狂偷喝可樂

《驚奇隊長》橘貓受訪　開大絕撒..

最新影片

更多

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

10歲柴被領養從焦慮→愛笑　馬麻笑：牠每天都讓我融化！

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面