短腿「各種抬」94上不去！　小法鬥羨慕望同伴：教我方法嘛QQ

▲短腿小法鬥努力抬腳想上床。（影／Instagram@yukaro72授權）

寵物小組／綜合報導

人家也要上去啦！日本法鬥「ビアンカ」這天看到家中夥伴們全窩在床上，也想參一腳一起玩，沒想到牠的腿不夠長，左抬右跨都爬不上去，努力的模樣可愛又好笑！飼主將這段逗趣畫面上傳至IG帳號「@yukaro72」，ビアンカ傻氣的樣子瞬間吸引不少粉絲關注。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲汪抬腳上床失敗後，開始尋找其他辦法。

從影片中可以看到，ビアンカ的小夥伴們都窩在床上，愛湊熱鬧的牠見狀當然也要加入，於是開始「上床」計畫；只見牠前腳用力撐著，想藉此讓後腿順利跨到上面，沒想到腿太短，因此怎麼努力抬都勾不到床鋪，遙遠的距離就像是攀登喜馬拉雅山一樣！ビアンカ失敗後開始鑽到床鋪下面，似乎想尋找別的通道，可惜最後還是只能眼巴巴地看著同伴，羨慕眼神全寫在臉上。

在 Instagram 查看這則貼文 Yuka（@yukaro72）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 19 日 上午 7:17 張貼



ビアンカ努力抬腳影片上傳後，引來不少網友觀看，也有人被牠萌翻，紛紛留言「小短腿真可愛♥️」、「來！阿姨抱你上去！」、「汪汪界小巨人？」、「不是腿短，是肚子大啦！」、「短腿錯了嗎」、「跟柯基有得比」、「上不去可以跟我說一聲阿～」、「短腿的痛苦」、「要助跑才跳得上去啦！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）