ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

鵝寶寶怕寂寞！見不到主人嗲聲吱吱叫　一躺手掌心閉眼熟睡

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

鵝寶寶怕寂寞！堅持躺手掌心睡覺。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾）

▲怕寂寞的「黃毛鵝子」每次找不到主人就會吱吱叫。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾提供）

寵物小組／綜合報導

這才是真正的親生「鵝子」！彰化市的飼主陳心蕾日前曬出家裡的毛孩並表示，「黏死人，沒看到人就ㄐㄐ叫...上手就睡覺。」一向給人兇猛愛咬人的鵝，這次卻化身萌萌寵物，堅持要在馬麻身邊，躺在手掌上閉眼愛睏，超萌的模樣讓網友看了都直呼「好可愛～」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

影片中可以看到，鵝寶寶圓仔（台語）全身躺在主人的手掌上，頭部也自行卡了個舒服的位置，看起來躺的很舒適；只見牠安靜地躺在手上，眼睛時而張開時而必上，彷彿深怕馬麻會悄悄離開，直到過了20秒左右，牠才安心地睡去。

鵝寶寶怕寂寞！堅持躺手掌心睡覺。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾）

▲▼主人的手掌心對於圓仔來說，就是一張最舒服、最柔軟的床。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾提供）

鵝寶寶怕寂寞！堅持躺手掌心睡覺。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾）

這段影片貼出不到一日，就湧入900多名網友熱烈討論，紛紛在底下留言說，「好可愛喔！能訓練牠固定位置大小便嗎？」、「我家那隻看到人會躲，但是看到陌生人會叫」、「以後我不吃鵝肉了」、「小時候有養過，牠把我當媽媽黏緊緊，走到哪跟到哪」、「這年頭台灣可多人當寵物養，你家的鵝星人可不孤單」。

另外也有人分享飼養寵物鵝的心得，「我養過！鵝很愛玩哦，很怕寂寞，沒人陪的時候會不吃不喝」、「鵝是非常需要伴的動物，不一定要同類，跟人或狗狗貓咪都能相處很好」、「聽說鵝非常長壽，可以活10幾20幾年哦！」、「小時候養過一隻，當時有關籠，結果不知道怎麼逃出籠子，冬天時鑽被子找人撒嬌睡覺，然後就被壓死了......」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 陳心蕾鵝寶寶彰化毛孩有點毛毛的

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱..

聊天太大聲被爸糾正「小聲點」　聽話柴秒懂變溫柔音：..

「移動草叢」單肩扛狗好心酸　捕獸夾斷黑浪腿想求一個..

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾..

米克斯頭「饋」沙發嚶嚶討食 急到跑去卡馬麻腳中間：..

柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪..

嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1..

飆車輪椅狗激勵主人「抗癌」　攝影師Karren用鏡..

鵝寶寶怕寂寞！見不到主人嗲聲吱吱叫　一躺手掌心閉眼..

秋田犬遇水　驚恐臉夾尾扭身「並軌」逃跑！網做梗圖 ..

為什麼橘貓大多是男生？　「X」決定性別和毛色

二哈反差萌！「咬布踏踏到迷茫」萌爆千人　媽曝背後原..

媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello..

歐告黑熊走失！飼主絕望問「普化好兄弟」　隔天水溝傳..

浪汪街頭吃塑膠袋…後面還有人拿槍追殺　奇蹟被愛後大..

友達鎖定軟硬整合人才　啟動校園徵才招募千名菁英

追砍畫面曝光！鳳山惡霸「菜刀對準員警」攻擊　下秒掉..

桃園婦11年12次竊盜前科拿身障手冊當藉口　檢不通..

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（下）

想吃要排2小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮

柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪..

【奧斯塔羅】人心很難測！這對象說的話能相信嗎？

當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍..

華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以..

網約工多達7000萬　朱曉進：修法保障「三無」群體

寵物動物熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

16年老狗自動關機　她：養你很..

讀者迴響

熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

16年老狗自動關機　她：養你很..

屁孩不見了？找半天發現隱身地毯

最新影片

更多

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣炸回敬：凸

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面