鵝寶寶怕寂寞！見不到主人嗲聲吱吱叫　一躺手掌心閉眼熟睡

▲怕寂寞的「黃毛鵝子」每次找不到主人就會吱吱叫。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾提供）

寵物小組／綜合報導

這才是真正的親生「鵝子」！彰化市的飼主陳心蕾日前曬出家裡的毛孩並表示，「黏死人，沒看到人就ㄐㄐ叫...上手就睡覺。」一向給人兇猛愛咬人的鵝，這次卻化身萌萌寵物，堅持要在馬麻身邊，躺在手掌上閉眼愛睏，超萌的模樣讓網友看了都直呼「好可愛～」

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影片中可以看到，鵝寶寶圓仔（台語）全身躺在主人的手掌上，頭部也自行卡了個舒服的位置，看起來躺的很舒適；只見牠安靜地躺在手上，眼睛時而張開時而必上，彷彿深怕馬麻會悄悄離開，直到過了20秒左右，牠才安心地睡去。

▲▼主人的手掌心對於圓仔來說，就是一張最舒服、最柔軟的床。（圖／有點毛毛的／飼主陳心蕾提供）



這段影片貼出不到一日，就湧入900多名網友熱烈討論，紛紛在底下留言說，「好可愛喔！能訓練牠固定位置大小便嗎？」、「我家那隻看到人會躲，但是看到陌生人會叫」、「以後我不吃鵝肉了」、「小時候有養過，牠把我當媽媽黏緊緊，走到哪跟到哪」、「這年頭台灣可多人當寵物養，你家的鵝星人可不孤單」。

另外也有人分享飼養寵物鵝的心得，「我養過！鵝很愛玩哦，很怕寂寞，沒人陪的時候會不吃不喝」、「鵝是非常需要伴的動物，不一定要同類，跟人或狗狗貓咪都能相處很好」、「聽說鵝非常長壽，可以活10幾20幾年哦！」、「小時候養過一隻，當時有關籠，結果不知道怎麼逃出籠子，冬天時鑽被子找人撒嬌睡覺，然後就被壓死了......」。

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