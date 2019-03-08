上完廁所吐司多了「一個掌印」細看有玄機　網友萌翻：我也要！

▲白吐司上多了一個貓掌印。（圖／飼主陳昭榮提供）

寵物小組／採訪報導

「是誰幹的？趕快承認啊！」飼主陳昭榮日前將白吐司放在餐桌上，沒想到上個廁所回來，上頭就多了一個貓掌印。沒想到，身為家裡唯一喵星人、也是頭號嫌疑犯的虎斑貓「傻皇」卻用兇狠眼神瞪著鏡頭，似乎在警告「敢懷疑朕試試看！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲貓咪傻皇的眼神似乎在說「誰敢懷疑朕！」（圖／飼主陳昭榮提供）

陳昭榮受訪時指出，貓咪傻皇本名「傻子」，過去曾是流浪小貓，2個月大時被太太收編回家。陳笑說，這是家裡頭一次發生食物被踩的情況，當時他將吐司拿出來放盤子，隨後就去上個廁所，沒想到回來準備要烤土司時，就看到了這掌印，「當下覺得好氣又好笑。」事後，他僅將「掌印吐司」拍照留念，並未吃下肚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲仔細看受害吐司，發現掌印非常深，可見嫌犯頗有份量，且按壓時間不短。（圖／飼主陳昭榮提供）

陳昭榮將照片po上網，開玩笑說要找嫌犯。網友們也配合地點出「線索」，「感覺這印記很深，代表體重也不輕，所以嫌疑人呼之欲出。」、「這個腳印好深啊⋯⋯足見皇上噸位www」、「有點大力⋯⋯」、「感覺印很深應該在上面踩蠻久的」；也有網友被萌翻笑說，「造型吐司」，「加持過麵包最好吃」、「快裱框起來」、「貓爪吐司，這下又要搶破頭了」、「我也要！」

▲傻皇與三傻有許多合照。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲傻皇與三傻有許多合照。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲傻皇與公仔。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲可愛的傻皇。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲可愛的傻皇。（圖／飼主陳昭榮提供）

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