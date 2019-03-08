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哈老闆辦公室嚴格監督　聽到熟悉聲走到員工腳邊：抓到了！

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辦公室聽到熟悉聲，牠秒抓包員工。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700146910」）

▲哈士奇在辦公室裡閒晃，直到突然聽到一陣熟悉聲......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700146910」）

寵物小組／綜合報導

千萬別想跟狗狗比嗅覺和聽覺，因為你一定會被慘電。抖音APP用戶「700146910」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天在辦公室裡閒晃，走著走著突然聽到一陣熟悉的聲音，讓牠立刻走到發出聲響的員工腳邊，張著大眼的模樣彷彿在說，「抓到了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

越南網友Thiện Tẽo在哈士奇寵物社團「Chủng Tộc Đại Ngáo Husky」PO出這段視頻，畫面中可以看到，有隻哈士奇繃著張嚴肅的臉在辦公室散步，就彷彿是老闆在監督員工一樣；只見牠走到一半突然聽見遠方傳來一陣聲響，確認過後是零食袋，趕緊走到該名員工腳邊，從辦公桌下露出超渴望的眼神討食。

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辦公室聽到熟悉聲，牠秒抓包員工。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700146910」）

▲立刻轉過頭，接著走向聲音傳來的方向。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700146910」）

辦公室聽到熟悉聲，牠秒抓包員工。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700146910」）

▲汪：我看到了！把零食交出來喔！（圖／翻攝自抖音APP用戶「700146910」）

這段可愛又逗趣的影片很快就累積了7千多個按讚數、200多次的分享，上百人看完都在底下紛紛留言笑說，「零食包裝的聲音牠們一定都不會聽錯」、「哈哈哈也走太快了吧」、「這位哈老闆專門在找食物的XDD」、「哈士奇當老闆蠻有架式的」；另外，也有網友分享類似經驗說，「之前我汪兒子在睡覺，一聞到我在吃宵夜瞬間起床...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 哈士奇抖音辦公室零食袋熟悉聲

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