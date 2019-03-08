ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

柯基or哈士奇？　「松鼠尾萌汪」奮力跳起4千人笑噴！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

柯基or月月？萌汪一跳起洩解答！（圖／翻攝自抖音APP用戶「CatinMiao」）

▲這...這到底是柯基還是月月啊？？（圖／翻攝自抖音APP用戶「CatinMiao」）

寵物小組／綜合報導

牠長得英俊威武，臉上的表情卻多了些傻氣；牠有一身光亮的灰長毛，但腿長卻與身體不成比例。網路上最近瘋傳一段抖音的影片讓人看了很困惑，因為影片中的狗狗看似柯基犬，又好像是哈士奇，不過真正的答案當牠奮力跳起來時，卻笑翻4千多名網友。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

抖音APP用戶「CatinMiao」這則視頻昨日（7日）被網友轉貼到寵物社團，透過畫面可以看到，這隻有著松鼠尾巴的可愛狗狗似乎是看到主人手上的點心，目光緊緊盯著前方，並且乖乖地站在原地；只見牠沒多久後等不及了，直接朝著主人身上奮力一跳，不過仔細一看，牠的腳居然和柯基犬一樣短！

柯基or月月？萌汪一跳起洩解答！（圖／翻攝自抖音APP用戶「CatinMiao」）

▲看來是混到柯基的基因居多XDD（圖／翻攝自抖音APP用戶「CatinMiao」）

這段影片不到一日就湧入4千多名網友按讚、分享，數百人看完都在底下紛紛留言說，「腿這麼短都威猛不起來了XD」、「由上網下看孩看不出異狀，沒想到一跳起全露餡了」、「萌死人不償命」、「忍不住笑了」；不過也有些人認為，「心疼...」、「這一點都不好笑」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

更多精采影音：

關鍵字： 抖音柯基犬哈士奇米克斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱水呢

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

來人！聖上遇「無嘴貓刺客」被嚇傻 貓貓連擊狂毆擊..

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

新北老汪栓車淋雨「被罵10年」　飼主到案：天氣不好..

柯基or哈士奇？　「松鼠尾萌汪」奮力跳起4千人笑噴..

汪在姐懷裡變「食物偵測雷達」　小眼神隨店員緩速轉動..

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小..

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最..

法鬥飯前瞇眼「禱告」20分鐘！　媽爆背後詭計…笑翻..

膿皮症毛剃光…2個月無人聞問　浪汪討抱捨不得下來：..

才離開幾分鐘…上車驚見三花浪喵「自動入座」：帶我回..

哈老闆辦公室嚴格監督　聽到熟悉聲走到員工腳邊：抓到..

上完廁所吐司多了「一個掌印」細看有玄機　網友萌翻：..

金融市場表現穩定　開發金前2月年成長逾1成

男人都該學！　宥勝穿西裝有「秘密武器」，帥氣超持久

大陸2018手機市場出貨4.1億支　華為占總量29..

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

展瑞太機車被邊緣？尼克木星看到他「造甘那盃」 這群..

蔡英文台南上香揭匾　連趕4家廟宇受熱烈歡迎

蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣400多本　網看了跪拜強..

遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」韓國瑜說..

以姦殺女性為主題爆反彈 超變態電玩《強暴日》被下..

5G來了4G手機到底買不買？呂學錦：至少還可用10..

寵物動物熱門新聞

老公手做新床她超期待　完工後傻..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

哈士奇咬斷男童手　12萬人連署..

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

可愛咪「失蹤」　姑姑一句話召喚

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

浪浪伴登山隊攻頂喜馬拉雅高峰！

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

19歲女癲癇發作　遭自家德國狼..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

讀者迴響

熱門新聞

老公手做新床她超期待　完工後傻..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

哈士奇咬斷男童手　12萬人連署..

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

可愛咪「失蹤」　姑姑一句話召喚

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

浪浪伴登山隊攻頂喜馬拉雅高峰！

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

19歲女癲癇發作　遭自家德國狼..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

最新影片

更多

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面