柯基or哈士奇？　「松鼠尾萌汪」奮力跳起4千人笑噴..

▲這...這到底是柯基還是月月啊？？（圖／翻攝自抖音APP用戶「CatinMiao」）

寵物小組／綜合報導

牠長得英俊威武，臉上的表情卻多了些傻氣；牠有一身光亮的灰長毛，但腿長卻與身體不成比例。網路上最近瘋傳一段抖音的影片讓人看了很困惑，因為影片中的狗狗看似柯基犬，又好像是哈士奇，不過真正的答案當牠奮力跳起來時，卻笑翻4千多名網友。

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抖音APP用戶「CatinMiao」這則視頻昨日（7日）被網友轉貼到寵物社團，透過畫面可以看到，這隻有著松鼠尾巴的可愛狗狗似乎是看到主人手上的點心，目光緊緊盯著前方，並且乖乖地站在原地；只見牠沒多久後等不及了，直接朝著主人身上奮力一跳，不過仔細一看，牠的腳居然和柯基犬一樣短！

▲看來是混到柯基的基因居多XDD（圖／翻攝自抖音APP用戶「CatinMiao」）



這段影片不到一日就湧入4千多名網友按讚、分享，數百人看完都在底下紛紛留言說，「腿這麼短都威猛不起來了XD」、「由上網下看孩看不出異狀，沒想到一跳起全露餡了」、「萌死人不償命」、「忍不住笑了」；不過也有些人認為，「心疼...」、「這一點都不好笑」。

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