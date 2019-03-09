新電視被撞倒「畫面剩一半」　媽怒揚言煮貓：跪求食譜

▲電視被貓撞倒，畫面只剩下一半。（圖／網友任驛婷授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來養寵物貴的不是飼料！新北市的飼主任驛婷這天在臉書貓友社團投訴，家中主子趁馬麻不在場時把剛買的電視撞倒，等到奴才衝出來查看時，發現電視打開後畫面只剩下一半，她差點氣瘋質問3喵兇手是誰，卻沒有任何一隻願意承認，她心累揚言要「煮貓」，開玩笑向網友跪求食譜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

好氣又好笑的馬麻表示，當天早上帶著好心情準備出門買早餐，沒想到一走出房門，就看到電視直接「臉朝下」蓋著，於是她馬上打開電視測試，不看還好，一看差點昏倒，螢幕上的畫面幾乎有一半以上無法顯示，媽媽立刻轉頭質問3毛孩兇手是誰，卻沒有任何喵敢承認，每個都裝作一副事不關己的模樣，讓馬麻氣炸！

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▲媽媽質問3毛孩，卻沒人敢承認。

▲小寶：媽，不是我做的啦別看我！

馬麻心痛地說，「這台電視還買不到1年，當時也沒想到要用壁掛式，現在知道要用了。」調皮的3貓總是喜歡在家裡隨處攀爬，就連小嬰兒的推車，牠們也硬要擠在一起占為己有，貪吃的個性也一模一樣，偶爾還會互搶對方食物吃，完全就是霸道的一家人，但疼愛毛孩們的媽媽也笑說，「自己養的自己負責，這也算是種甜蜜的負荷吧！」

▲這不是你們的床啦......

照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「三貓臭臭鍋」、「錯的是電視，自己沒撐著」、「我們一起紅燒喵，一起......」、「都是電視帶壞他們的，清蒸電視吧」、「主子上得去，機器倒下來，奴才哭出來」、「電器行派來的臥底」、「不要再買電視了，每天看貓就飽了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲白喵「貝貝」和小寶寶相處得很融洽。

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