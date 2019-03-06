眼鏡蛇深夜闖民宅！大麥町搏鬥咬死也倒地　30分鐘身亡

▲狗狗大戰眼鏡蛇，卻因找不到獸醫身亡。（圖／翻攝自THE NEW INDIAN EXPRESS）

寵物小組／綜合報導

印度奧里薩邦一隻眼鏡蛇闖入居民薩里夫(Ameen Sharif)家中，而大麥町犬「泰森(Tyson)」不斷狂吠鬥咬，薩里夫到場時發現了眼鏡蛇的屍體，同時在狗狗身上找到傷口，卻因為找不到獸醫，半小時後愛犬不幸死亡。

綜合外媒報導，有隻毒性極強的印度眼鏡蛇闖進了薩里夫家中，泰森見狀後不斷對著眼鏡蛇狂吠，睡夢中被吵醒的薩里夫起身查看，驚見愛犬竟和毒蛇激烈戰鬥著，不久後泰森為了求生而把眼鏡蛇咬死了，下一秒卻直接倒在地上。

請繼續往下閱讀...

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

薩里夫馬上檢查泰森的身體，發現牠的尾巴和臉部都被蛇咬傷，深怕狗狗會有生命危險，牠立即試圖聯繫獸醫卻一一碰壁，因為當時已經是深夜時段，沒有獸醫能夠幫忙治療，半小時後泰森就這樣默默離世，無法為泰森安排及時的治療導致身亡，讓家人悲痛欲絕。

薩里夫對此心痛表示，「泰森為保護家人獻出了生命，原本以為若給予及時醫療能夠得救，卻發生如此憾事，政府應該為動物提供全天候的獸醫護理服務。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲遇到蛇該怎麼辦。（圖／野生動物追思會授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

若是在野外看到蛇出沒，可以繞路、改道、保持距離，做好自我保護就不會被咬，若是蛇跑進屋內，可以用長棍子、紙箱板小心將蛇引導趕出，或用「收蛇三寶」掃把、畚箕、大垃圾桶將蛇關好，野放到安全地方。若不敢或不會，也可以聯絡各地野生動物救護單位（農業局／處、相關保育團體），等待過程中要注意蛇的動態，避免牠跑不見。

小提醒：其實蛇也很怕人，牠們並不會主動攻擊或追人，飼主也應避免毛孩與蛇發生衝突，降低各種可能情況發生，以免造成兩敗俱傷的慘況。