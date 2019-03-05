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見警「持刀靠近」慘叫求饒　帆布汪獲救秒「抱警」答謝

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▲狗狗遭帆布卡住，警察持刀救援。（圖／翻攝自臉書社團「S.O.S. PERRITOS QUINTA REGION CHILE」）

▲狗狗遭帆布卡住，警察持刀救援。（圖／翻攝自臉書社團「S.O.S. PERRITOS QUINTA REGION CHILE」，下同）

寵物小組／綜合報導

智利這隻黃狗疑似在玩耍的時候，不小心把自己卡在屋外的帆布上，導致下半身無法趴坐，長期的站姿使牠身體不適，而大聲哀號也吸引鄰居的注意。警方獲報後，立即帶著小刀到場救援，狗狗一看到害怕得淒厲慘叫，直到發現對方是來救牠的，才感動地獻上擁抱，「抱警」舉動讓網友全融化了。

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一名網友在臉書的智利狗狗救援社團「S.O.S. PERRITOS QUINTA REGION CHILE」中，分享了一段警察救狗的影片，由於屋主不在的關係，鄰居見狀馬上協助報警。警方到場後發現，犬隻被屋外的帆布死結卡住了，於是立即跳上車後越過圍欄，手持小刀準備幫狗狗解危，沒想到黃狗卻不准人類靠近，只要有人伸手觸碰，牠就害怕得慘叫求饒，警察不斷試圖切割帆布，卻因狗狗數度嚇阻而失敗。

雙方僵持了好幾分鐘後，警察巧妙地避開了被狗咬的危機，快狠準利用小刀割破帆布，才順利地將狗狗救出，沒想到原本警戒心極重的小黃，似乎知道眼前這名警察是救命恩人後，感動地撲向他獻上愛的抱抱，感謝對方救了自己。警察則暖心地安撫汪汪的情緒，畫面觸動了許多網友。

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