小貓嗆羊水呼吸衰竭　23歲女醫師「人工呼吸」救了牠

▲23歲女醫師為小貓人工呼吸，救回一條命。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

「作為寵物醫生，就要盡全力救小動物。」2月26日位於江蘇徐州，有隻小貓咪出生時不幸嗆到羊水呼吸衰竭，為了讓小貓得到氧氣，這位23歲的女醫師顧芳芳二話不說，便與貓咪實施嘴對嘴人工呼吸，因此救了牠一命，而小貓現在也已經能夠自如地正常喝奶，網友看了紛紛大讚女醫師的暖心舉動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

由於小貓咪才剛出生的關係，若使用呼吸機容易沖傷肺泡，因此情急之下，顧芳芳立即為小奶貓進行人工呼吸，嘴對嘴提供貓咪氧氣，此舉暖哭了許多網友，但她仍謙虛表示，「我感覺這種事情，也不能說偉大吧，就是很平常的一件事情。」對於寵物醫生這樣的職業來說，雖然他們救不了所有的小動物，但一定會盡全力去做。

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網友紛紛讚爆顧芳芳的舉動，也留言表示，「每一個生命都值得被尊重」、「太暖了，愛小動物的一定是善良的人、有愛的人！」、「小貓咪是幸運的，遇見了這樣有愛不放棄的寵物醫生」、「小姐姐真的是人美心善」、「祝你幸福每一天」、「天使女孩」、「小貓貓長大了要好好報答姐姐啊」、「醫者仁心」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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