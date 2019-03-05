臨盆遇森林大火！平頭女英雄助一家9口狗命脫困　10年救逾2500隻動物

▲熊貓掌救援中心家庭式的經營方法，讓所有被救援的狗都得到如同是家人般的暖心互動。（圖／動物星球頻道提供，下同）

寵物小組／綜合報導

去年冬季加州野火頻傳，當大片森林陷入火海、政府緊急撤離居民，無助的動物只能拔腿狂奔或是坐等而死。動物救星—亞曼達以空中運輸方式在最短時間內，將因野火危及性命或失去家園的流浪動物救出，盼在最短的黃金救援時間內，將這些動物從死神手中搶回，短短的10年內救了超過2500隻動物！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

外表頂著帥氣平頭，但擁有一顆比誰都還溫暖的心！亞曼達10歲時在路上救了一隻貓，進而開啟一生的動物救援之路，她在於奧勒岡州的住家和牧場設立了「熊貓掌動物救援之家」，至於家人從伴侶蓋瑞，到兒子畢斯特、女兒潔德，皆紛紛投入救援，過去十年間共拯救超過2500隻動物。

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▲加州野火這樣的自然災禍讓所有生物都無一倖免。

他們專門救援、照護重大傷病或有特殊需求的狗狗，就連各種貓、鳥、貂、豪豬、豬、羊，甚至蜘蛛都曾收容過！亞曼達認為，她最大的使命就是照護這些毛孩子們，並幫牠們重新找到一個溫暖的避風港，因此就算花上大筆錢帶受傷的動物上獸醫院，或在收留期間需負擔的龐大伙食費也都在所不惜。

鬆餅是一隻乖巧的吉娃娃，從加州森林大火被救出後送至熊貓掌救援中心照顧，亞曼達將牠帶去給獸醫檢查，結果竟意外發現在鬆餅小小的身軀中，居然懷了8隻小寶寶，且即將於這幾天臨盆！於是亞曼達將鬆餅帶回家中待產，並將整個過程完整記錄。

▲生產結束的鬆餅與孩子們的溫馨合影。

▲亞曼達與剛誕生的吉娃娃寶寶合照，展示比臉還小的幼犬！

生產一開始，小寶寶就像是滑嫩的小圓球從產道溜出，過程非常順利！而狗媽媽也將外層薄膜咬破並輕舐狗寶寶，讓狗寶寶得以呼吸並睜開眼睛。但當生到第三隻時可就沒那麼順利了！第三隻狗寶寶遲遲無法順利吸進第一口空氣，亞曼達以工具不斷朝小狗口中輸氣，而鬆餅也在旁不斷地舔著孩子的臉頰，就像是在誠心祈禱寶寶能順利存活下來。

流浪犬小羽曾受到人類虐待，因此當來到亞曼達的熊貓掌救援中心時小羽極度怕人，總是躲藏在角落或床下發抖，甚至曾因對陌生環境感到害怕，而躺在自己的排泄物上。面對這樣曾受過傷害的動物，亞曼達選擇以耐心陪伴來打開動物的心房，經常抱著小羽躺在床上相互依靠，並用緩慢且溫柔的眼神直視小羽的眼睛，輕撫著牠入眠。

▲小羽因流浪街頭而遭車撞擊，造成骨盆骨折。

▲被毯毯包著的小羽，即將前往牠下一個目的地：一個永遠愛牠的家！

亞曼達說小羽現在最需要的就是像這樣的相處模式，透過肢體上愛的表現與傳達，讓小羽試著慢慢學習相信人類，並重新與人建立情感！最後亞曼達不僅成功打開小羽的心房，也順利幫小羽找到一位願意給牠一個溫暖的家的收養者！而在最後要送走小羽的時刻，亞曼達也露出不捨的神情，但她認為：「這是救援工作最難，也是最棒的地方，但是動物的幸福就是我的動力！」。

亞曼達抱持著「每個動物都重要，生命不分優先順序」的救援熱情，與當地獸醫院及收容所合作，接納每隻需要幫助的動物至熊貓掌動物救援之家收置，只希望每個動物都能幸福健康。動物星球頻道《動物救星亞曼達》於3月10日起每周日晚間8點播出，透過生死關頭搶救出的動物與亞曼達一家的溫暖互動，寫下最動人暖心的故事。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲動物救援夢幻團隊！亞曼達與她的伴侶蓋瑞、女兒潔德和兒子畢斯特一起組成熊貓掌救援中心。

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